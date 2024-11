Bando Natale: i progetti vincitori che illumineranno Udine

Il Comune di Udine ha annunciato i progetti vincitori del bando natalizio, destinato a sostenere associazioni culturali e pro loco. Con un finanziamento di 72mila euro, l’iniziativa mira a rendere il Natale un momento di inclusione per tutta la città, animando il centro e i quartieri.

Valorizzare la cultura locale

Il bando sostiene eventi culturali di qualità che coinvolgono la cittadinanza. Ogni progetto riceverà un contributo massimo di 5mila euro, spaziando dalla musica al teatro e valorizzando la lingua friulana. Questo evidenzia la volontà di promuovere il patrimonio storico del Friuli.

Criteri di selezione

Il Comune ha premiato la capacità di coinvolgere i giovani e l’originalità delle proposte. I progetti dovevano attrarre un pubblico ampio e diversificato, contribuendo a un Natale ricco di cultura e tradizioni accessibile a tutti.

Inclusione sul territorio

Il bando pone grande attenzione all’inclusione sociale. Gli eventi saranno organizzati non solo in centro, ma anche nei quartieri, portando la magia del Natale in ogni angolo di Udine e abbattendo le barriere geografiche e sociali.

Dal teatro ai concerti, il programma si preannuncia vario. La cultura locale sarà protagonista, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza che mescola modernità e tradizione.

L’impegno del Comune

Con questo bando, Udine si prepara a vivere un Natale all’insegna della cultura e dell’inclusione. Il Comune invita i cittadini a partecipare e a vivere appieno l’atmosfera natalizia, resa speciale da un’offerta culturale ricca e variegata.

L’elenco dei vincitori: