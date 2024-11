Cento anni di storia e sport, Sigillo Trecentesco al Circolo Marina Mercantile

Il Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro di Trieste ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento dal Comune di Trieste, che ha conferito al Circolo il Sigillo Trecentesco. Questa onorificenza, consegnata nella sala del Consiglio comunale alla presenza dell’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, è un tributo al contributo storico e culturale del Circolo, che quest’anno festeggia i suoi cento anni di attività.

Un secolo di successi e attività sociali

Fondato e intitolato all’eroe capodistriano Nazario Sauro, il Circolo Marina Mercantile è da sempre un punto di riferimento per lo sport e l’inclusione sociale a Trieste. Oltre ai suoi successi a livello nazionale e internazionale, il Circolo ha saputo promuovere in città numerose attività educative, ricreative e sociali, ampliando la propria offerta sportiva con discipline come il tennis e diventando uno spazio di aggregazione per tutte le età. “La Regione è da sempre vicina a queste realtà meritorie”, ha sottolineato l’assessore Scoccimarro, lodando il valore del Circolo.

Il progetto Core per riqualificare la riviera di Barcola

Nel contesto della cerimonia, Scoccimarro ha anche annunciato un importante progetto di riqualificazione che coinvolgerà la Riviera di Barcola. Questo intervento, denominato progetto Core, sarà portato avanti congiuntamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Trieste e includerà una nuova arena dedicata agli sport marini, tra cui la canoa polo, specialità in cui il Circolo Marina Mercantile si è distinto negli ultimi anni a livello nazionale e internazionale.

I valori dello sport e l’amore per l’ambiente

Oltre agli aspetti sportivi, Scoccimarro ha evidenziato i valori universali dello sport, che il Circolo riesce a trasmettere alle nuove generazioni attraverso la passione per il canottaggio e la canoa. Queste discipline, che richiedono un contatto diretto e rispettoso con il mare, rappresentano anche un veicolo per diffondere un forte amore per l’ambiente. “Praticare sport a stretto contatto con il mare è un’occasione unica per insegnare ai più giovani il rispetto e la cura del nostro ecosistema”, ha concluso Scoccimarro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook