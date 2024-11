Il prossimo 17 novembre il Pordenone FC vivrà un evento storico: il tanto atteso derby cittadino contro il Torre, che manca dal campionato di Promozione 2004/2005. Questo incontro non è solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione unica per celebrare la storia del club e la sua comunità di tifosi. Il Pordenone ha deciso di fare qualcosa di speciale per questo appuntamento, invitando alla partita tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno vestito la maglia neroverde della prima squadra, indipendentemente dalla categoria.

Il presidente del Pordenone FC, Gian Paolo Zanotel, ha dichiarato che, pur essendo una società nuova, l’obiettivo è di dare continuità a una storia gloriosa che dura da oltre 104 anni. “Siamo concentrati sul presente e sul futuro, ma è giusto non dimenticare e valorizzare il passato”, ha sottolineato. L’iniziativa, che coinvolgerà gli ex giocatori del club, è un modo per rendere il derby ancora più speciale e coinvolgente per la città.

Un invito agli ex giocatori

L’invito rivolto agli ex giocatori del Pordenone FC ha un valore simbolico profondo. Non solo per celebrare il passato, ma anche per ricreare un legame forte tra le generazioni che hanno fatto grande la squadra. La società ha deciso di rendere l’ingresso gratuito per tutti coloro che hanno fatto parte della storia del club. Per partecipare all’evento, basterà inviare una mail a comunicazione@pordenonefc.com indicando il proprio nome, cognome, i contatti e le stagioni di militanza con la maglia neroverde, oppure chiamare il numero 389 4455055.

L’obiettivo del Pordenone è anche quello di creare una vera e propria rete di ex giocatori, con la possibilità di raccogliere tutte le memorie storiche del club. Non solo una festa per i tifosi, ma un’occasione per ricostruire una memoria collettiva che arricchisce la documentazione storica della squadra.

Un omaggio a Gianpaolo Leonardi

Una parte significativa dell’iniziativa è dedicata a Gianpaolo Leonardi, segretario storico del Pordenone, che è venuto a mancare lo scorso luglio. Il presidente Zanotel ha ricordato Leonardi come una figura fondamentale nella storia recente del club, sottolineando che quest’iniziativa è anche un omaggio a lui. La passione di Gianpaolo Leonardi per il Pordenone, sia quando faceva parte della società che come tifoso, ha segnato profondamente il cammino del club. In sua memoria, e a ricordo degli ex giocatori che non ci sono più, come Lauro Canese, Toni Bozzo e Papu Brusadin, il Pordenone FC vuole dare un segno tangibile di continuità con la sua tradizione.

Un evento da non perdere

Il derby del 17 novembre rappresenta un’occasione irripetibile, non solo per gli appassionati di calcio, ma per tutta la città di Pordenone. Il Pordenone FC sta facendo di tutto per trasformare questa giornata in un vero e proprio evento celebrativo, dove passato, presente e futuro del club si incontrano in un abbraccio simbolico. Gli ex giocatori, i tifosi storici e la città tutta saranno parte di un’atmosfera unica che renderà questo derby un momento di grande emozione.

Con l’invito agli ex giocatori e la valorizzazione della storia del club, il Pordenone FC dimostra di credere fortemente nel legame con le sue radici. Il Bottecchia, per un giorno, si trasformerà in un vero e proprio “tempio” della memoria, dove il passato del club verrà celebrato con orgoglio, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro.

Un incontro per la storia

Questa iniziativa, che ha lo scopo di riportare insieme i protagonisti della storia recente e passata del club, è una testimonianza del forte legame emotivo che esiste tra il Pordenone e i suoi tifosi. Domenica 17 novembre, il Bottecchia sarà il palcoscenico di un incontro che trascende il semplice valore sportivo, diventando un’occasione per riflettere sull’evoluzione del club e sulla forza di una comunità unita dalla passione per il calcio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook