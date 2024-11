“Senza Eredi”: il nuovo saggio di Veneziani debutta in FVG

Domenica 10 novembre, alle ore 20.45, il Teatro Zancanaro di Sacile ospiterà un evento atteso dagli amanti della cultura e della filosofia: Marcello Veneziani presenterà per la prima volta in Friuli-Venezia Giulia il suo ultimo saggio, intitolato “Senza Eredi. Ritratti di maestri veri, presunti e controversi in un’epoca che li cancella”, pubblicato da Marsilio il 5 novembre. L’incontro fa parte del cartellone Fuoricittà_Autunno e sarà accessibile gratuitamente al pubblico.

Un saggio che fa riflettere sui maestri del passato e del presente

Nel suo nuovo lavoro, Veneziani esplora figure di maestri e pensatori – da Kafka a Ratzinger, da Manzoni a Baudelaire – tracciando un percorso tra figure illustri e intellettuali contemporanei. “Senza Eredi” è una riflessione sul concetto di eredità culturale in un’epoca in cui sembra che i valori del passato vengano sistematicamente cancellati o ignorati. Veneziani ci conduce in un viaggio attraverso la storia del pensiero, proponendo una sorta di genealogia ideale che contrasta il vuoto di riferimenti della società odierna.

Fuoricittà_Autunno: un evento firmato Pordenonelegge

L’appuntamento con Marcello Veneziani rientra nel progetto Fuoricittà_Autunno, curato dal direttore artistico di Pordenonelegge Gian Mario Villalta insieme ai curatori Alberto Garlini e Valentina Gasparet. Questo progetto, organizzato da Fondazione Pordenonelegge.it con il sostegno dell’Amministrazione comunale, mira a portare eventi culturali d’eccellenza fuori dai grandi centri cittadini, rendendo la cultura accessibile e vicina a tutta la comunità.

Veneziani: una controparte critica alla cultura di massa

Nel suo saggio, Veneziani invita i lettori a riflettere su come la figura del maestro sia mutata negli ultimi anni. In un contesto dominato dai social media e dalla ricerca di popolarità online, Veneziani evidenzia come spesso l’autorità e la credibilità di una persona vengano associate al numero di follower piuttosto che alla reale competenza. La cultura, secondo l’autore, dovrebbe invece fondarsi su radici profonde e su una conoscenza autentica, piuttosto che adattarsi ai trend effimeri del momento.

Una galleria di maestri, tra passato e presente

“Senza Eredi” non è solo una critica ai tempi moderni, ma anche un omaggio ai grandi maestri della storia. Tra le pagine, Veneziani ritrae figure come Pascal, Vico, Leopardi e Proust, ma anche filosofi contemporanei come Vattimo, Ratzinger, Byung-Chul Han e Rovelli. Attraverso una serie di “istantanee” personali e toccanti, Veneziani propone un controcanone affettivo che spazia da letterati a scienziati, ricordando al lettore che la conoscenza può ancora essere una scelta sovversiva e che l’incontro con le idee profonde del passato può essere fonte di ispirazione.

Dettagli dell’evento e prenotazioni

L’evento, che si terrà al Teatro Zancanaro di Sacile, è gratuito e aperto al pubblico, ma è consigliata la prenotazione tramite il portale mypnlegge su pordenonelegge.it. Sarà un’occasione per scoprire dal vivo le riflessioni di Veneziani e immergersi in un dibattito che va oltre l’attualità, toccando temi profondi legati alla memoria collettiva e alla preservazione del sapere. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria al numero 0434.1573100 o via mail all’indirizzo segreteria@pordenonelegge.it.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della filosofia

Questa presentazione offre una rara opportunità di dialogo con un autore di grande rilievo nel panorama culturale italiano, la cui opera sollecita una riflessione critica sull’assenza di riferimenti culturali e sull’importanza di mantenere viva una tradizione di pensiero e di valori. Chiunque sia interessato alla filosofia, alla letteratura o alla cultura in generale è invitato a partecipare a questa serata imperdibile.