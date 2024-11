Confagricoltura Fvg supporta gli agricoltori con corsi di marketing gratuito

A Gorizia, Confagricoltura Fvg promuove un corso gratuito di marketing per agricoltori del Friuli-Venezia Giulia, nato dalle esigenze espresse dagli stessi imprenditori agricoli. Il percorso formativo, finanziato da Sissar e composto da quattro lezioni pratiche, punta a migliorare la comunicazione aziendale e aumentare la competitività del settore.

L’importanza di una comunicazione efficace

Dacia Cozzo, responsabile marketing di Confagricoltura Fvg, sottolinea che il corso è nato dopo eventi fieristici, in cui gli agricoltori hanno sentito la necessità di presentare meglio i propri prodotti. «Comunicare senza improvvisazione è ormai essenziale per attrarre i consumatori», spiega Cozzo. Il corso risponde quindi al bisogno di adeguare le strategie di promozione alle richieste del mercato.

Lezioni pratiche con un esperto

A tenere il corso sarà Francesco Scalettaris, esperto in marketing vinicolo, che guiderà gli imprenditori in quattro incontri pratici, presso la sede di Confagricoltura Gorizia e Trieste. Le lezioni si terranno l’11, 13, 18 e 20 novembre, dalle 18:00 alle 21:00. Scalettaris si concentrerà sulle tecniche di comunicazione e sulle modalità per vendere meglio attraverso il dialogo efficace.

Partecipazione gratuita, su prenotazione

Il corso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Gli interessati possono iscriversi scrivendo a assistenzatecnicafvg@confagricoltura.it. Questa formazione gratuita permette agli agricoltori di apprendere tecniche aggiornate per comunicare i propri prodotti in modo professionale e convincente.

Un’agricoltura al passo con il mercato

L’iniziativa conferma l’impegno di Confagricoltura Fvg per migliorare la competitività e l’immagine del settore agricolo regionale, rispondendo alla crescente domanda di prodotti di qualità e trasparenza. Questo percorso formativo è solo una delle azioni con cui l’associazione supporta il futuro dell’agricoltura locale.

