Fine settimana con il sole in Friuli-Venezia Giulia, Bora in arrivo domenica

Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a un fine settimana all’insegna del bel tempo grazie a un vasto anticiclone che garantirà stabilità e giornate prevalentemente soleggiate, ideali per attività all’aperto. Il clima mite sarà accompagnato, nella giornata di domenica, da raffiche di Bora che si faranno sentire soprattutto sulle aree orientali. Ecco cosa aspettarsi per sabato e domenica.

Sabato 9 novembre con sole e temperature miti

Sabato il cielo sarà poco nuvoloso su tutta la regione, con clima stabile e temperature piacevoli, in particolare sulle aree pianeggianti e costiere. Nelle zone montane, tuttavia, saranno possibili nubi basse e nebbie mattutine, specialmente nel Tarvisiano e in Valcellina, condizioni che potrebbero ridurre la visibilità nelle ore più fresche.

Temperature previste:

Pianura: min 3-7°C, max 15-17°C

Costa: min 9-11°C, max 15-17°C

Domenica 10 novembre, giornata serena ma ventosa

La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo totalmente sereno e temperature ancora in lieve aumento. Durante la notte e al mattino, non sono escluse nebbie nel Tarvisiano, che si dissiperanno rapidamente con il passare delle ore. Tuttavia, sulle aree orientali della regione, la Bora farà il suo ingresso in modo moderato, intensificandosi verso la sera con raffiche più sostenute sul Carso e a Trieste.

Temperature previste:

Pianura: min 2-6°C, max 16-18°C

Costa: min 8-10°C, max 16-18°C

Tendenza per lunedì 11 novembre: ancora sole e Bora in attenuazione

Per chi prolunga il weekend fino a lunedì, il tempo resterà ancora sereno, con la Bora che inizierà a calare d’intensità gradualmente nella giornata, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le temperature massime, seppur ancora miti, potrebbero subire una leggera diminuzione rispetto ai giorni precedenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook