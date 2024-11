Boom di infortuni nel padel, l’Ofi FVG: «Serve più prevenzione»

Con il crescente successo del padel, uno sport che negli ultimi anni ha conquistato numerosi appassionati, aumentano anche i rischi di infortunio, specie tra i giocatori amatoriali. A riportarlo è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica BMJ Open Sport & Exercise Medicine, secondo cui si registrano mediamente otto infortuni ogni mille partite di padel e tre infortuni ogni mille ore di allenamento.

L’Ordine dei Fisioterapisti del Friuli-Venezia Giulia (Ofi FVG) lancia un appello ai giocatori del territorio: «Serve una maggiore consapevolezza e un approccio orientato alla prevenzione per evitare gli infortuni».

Gomito e ginocchio i punti più a rischio

Gli infortuni più frequenti colpiscono tendini e muscoli, in particolare quelli di gomito e ginocchio, aree sollecitate dai continui cambi di direzione e dai colpi tipici del padel. Secondo i dati, il gomito è il punto anatomico più colpito, con un’elevata incidenza di tendinopatie dell’epicondilo. La spalla, invece, subisce ripetuti sovraccarichi a causa dei colpi sopra la testa, mentre anche la zona lombare e gli arti inferiori risentono di questo sport, spesso con conseguenze pericolose per i giocatori meno preparati.

«È uno sport che richiede movimenti esplosivi e cambi di direzione veloci, ma molti appassionati lo praticano senza una preparazione fisica adeguata», spiega Melania Salina, presidente dell’Ofi FVG. Questa impreparazione fisica, unita alla mancanza di un corretto riscaldamento e alla scarsa attenzione alla postura, può portare facilmente a infortuni.

Fisioterapia: non solo recupero, ma anche prevenzione

Nel mondo del padel, la fisioterapia svolge un ruolo essenziale, non solo per riabilitare i giocatori dopo un infortunio, ma anche per prevenire che questi si verifichino. L’Ofi FVG sottolinea l’importanza di un programma di esercizio terapeutico mirato per migliorare forza, equilibrio e mobilità articolare. Questo tipo di esercizi permette di rafforzare i muscoli e di ridurre l’impatto delle sollecitazioni ripetute, proteggendo le aree più vulnerabili.

«Dopo la pandemia, il padel ha visto un vero e proprio boom anche nella nostra regione», commenta la presidente Salina. «Molte persone, tuttavia, arrivano in campo senza la giusta preparazione e si trovano presto a fare i conti con dolori muscolari o tendinei che richiedono l’intervento del fisioterapista. La prevenzione, in questi casi, è cruciale per mantenere la salute e il piacere di giocare».

La proposta dell’Ofi FVG per una prevenzione efficace

Per contrastare l’aumento degli infortuni, l’Ofi FVG propone ai giocatori, principianti ed esperti, di considerare la fisioterapia preventiva come parte integrante della loro attività sportiva. Sottoporsi a una valutazione fisioterapica personalizzata prima di iniziare a giocare può ridurre il rischio di infortuni, favorendo un approccio consapevole e sicuro al padel.

«Promuoviamo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e del recupero fisioterapico per tutti i giocatori di padel», aggiunge Salina. Il programma raccomandato mira a evitare le patologie da sovraccarico e i traumi ripetuti, tipici tra i giocatori amatoriali che, se non trattati, possono sfociare in infortuni cronici e compromettere la longevità sportiva.

L’importanza di un gioco sicuro e consapevole

La crescente popolarità del padel è senza dubbio un fenomeno positivo, ma occorre giocare in sicurezza per non trasformare un passatempo in una fonte di dolore o problemi fisici. Per evitare che un’attività ludica diventi un rischio per la salute, è fondamentale conoscere i rischi e prevenirli con una corretta preparazione.

In sintesi, l’Ofi FVG invita tutti i praticanti di padel a dedicare del tempo alla prevenzione e a considerare la fisioterapia non solo come una cura post-infortunio, ma come una risorsa per migliorare la propria performance sportiva, prevenire traumi e godersi questo sport in modo sano e sicuro.