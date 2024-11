Le recenti elezioni negli Stati Uniti promettono importanti ripercussioni su scala globale, e una regione come il Friuli-Venezia Giulia non farà eccezione. La segretaria regionale del Partito Democratico, Caterina Conti, ha rilasciato una nota critica nei confronti del presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga, in merito alla sua posizione ambivalente sulle relazioni con gli Stati Uniti. “Fedriga deve mettersi d’accordo con se stesso,” ha dichiarato Conti, evidenziando come la continuità nei rapporti internazionali potrebbe risultare compromessa se Trump decidesse di attuare le sue promesse.

Dazi e commercio estero: una minaccia per il FVG

Nel comunicato, Conti sottolinea le conseguenze potenzialmente disastrose dei dazi che il governo Usa potrebbe imporre all’Europa. “Se il nuovo presidente Usa farà quello che ha detto, avremo dazi che chiederebbero all’Italia dai 4 ai 7 miliardi in più,” ha specificato la segretaria del PD FVG. Per la nostra regione, strettamente legata ai mercati internazionali, questi aumenti tariffari rischiano di avere effetti negativi diretti. Settori chiave come il manifatturiero e il tessile, ma anche la meccanica e il mobile, potrebbero subire un calo drastico delle esportazioni, penalizzando l’intero sistema economico regionale.

Il ruolo del dollaro e il contraccolpo sulle imprese locali

Un altro aspetto evidenziato da Conti è il possibile rafforzamento del dollaro americano che, insieme alle barriere doganali, potrebbe rappresentare una minaccia ulteriore. Un dollaro forte renderebbe infatti meno competitivi i prodotti esportati dal Friuli-Venezia Giulia, riducendo l’attrattiva delle aziende locali in mercati chiave come Germania, Francia e Inghilterra. Questa situazione si tradurrebbe in un contraccolpo economico che potrebbe danneggiare seriamente le nostre imprese e influire sui posti di lavoro regionali.

Critiche a Fedriga: “Ignora le difficoltà del territorio”

La segretaria Conti non ha mancato di criticare direttamente il presidente Fedriga, accusandolo di sottovalutare le difficoltà economiche e sociali della regione. “Che Fedriga non sia preoccupato non ci meraviglia,” ha dichiarato la segretaria del PD, sottolineando come l’attuale amministrazione non sia all’altezza nel riconoscere le problematiche che affliggono il territorio. Tra i temi citati, Conti ha richiamato l’attenzione sulla sanità in difficoltà, la perdita di competitività nei settori del tessile e del manifatturiero e il crescente problema della sicurezza nelle città della regione.

I rischi per il lavoro e la stabilità regionale

Conti ha voluto anche evidenziare i rischi a cui vanno incontro le imprese e i lavoratori del Friuli-Venezia Giulia, già provati dalle recenti sfide economiche. Le restrizioni commerciali potrebbero innescare un effetto domino che comprometterebbe le esportazioni locali, riducendo così la stabilità economica e aumentando le incertezze lavorative. Conti ha inoltre ricordato la situazione degli esuberi in aziende chiave come Aviano o Flex, fenomeno che, a suo avviso, potrebbe aggravarsi in caso di ulteriori barriere commerciali.

“Serve una politica responsabile e lungimirante”

In chiusura, Conti ha espresso la necessità di adottare una politica estera e commerciale che tenga conto delle esigenze locali, senza alcun pessimismo preconcetto ma con realismo e consapevolezza. “Noi invece ci preoccupiamo e temiamo bruschi risvegli,” ha affermato, invitando Fedriga e la sua amministrazione a una gestione più responsabile e lungimirante dei rapporti con gli Stati Uniti. Secondo Conti, il Friuli-Venezia Giulia ha bisogno di un approccio diplomatico bilanciato che, pur valorizzando le opportunità internazionali, sappia proteggere le imprese e i lavoratori della regione dalle oscillazioni del mercato globale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook