Digitalizzazione edilizia, in FVG un portale per ridurre la burocrazia nelle costruzioni

La Regione Friuli-Venezia Giulia compie un passo decisivo verso la digitalizzazione delle procedure edilizie e la sburocratizzazione delle pratiche in zona sismica. L’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Cristina Amirante, ha presentato oggi alla IV Commissione consiliare un regolamento che supporta la creazione di un nuovo portale informatico, sviluppato in collaborazione con Insiel, per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle pratiche edilizie.

Un nuovo portale per la semplificazione delle procedure edilizie

Il regolamento presentato rappresenta la fase finale di un lungo percorso avviato dalla Regione per migliorare le pratiche edilizie, in particolare nelle zone a rischio sismico. Con la realizzazione del portale, i professionisti e le amministrazioni locali potranno utilizzare un sistema centralizzato per il deposito dei calcoli strutturali dei progetti edili, eliminando l’uso di strumenti cartacei e riducendo significativamente i tempi di attesa.

“Il terremoto del 1976 ha lasciato un segno profondo nella nostra terra, spingendo la Regione e gli enti locali a dare sempre la priorità alla prevenzione sismica”, ha ricordato Amirante, sottolineando l’importanza di un approccio rigoroso ma snello alle procedure edilizie.

Rigorosità e supporto ai professionisti

Oltre alla semplificazione, il nuovo regolamento intende assicurare una maggiore rigorosità e sicurezza. Amirante ha evidenziato come, grazie al portale, la Regione potrà finalmente operare con una funzione consultiva anche su opere strutturali complesse, affiancando i professionisti del settore e le amministrazioni locali con un parere tecnico autorevole.

“La Regione si schiera al fianco dei professionisti per garantire che ogni progetto strategico sia sicuro e conforme alle normative. Questa collaborazione rafforza il nostro territorio, che può contare su competenze tecniche di alto livello”, ha dichiarato l’assessore.

Un passo decisivo per la digitalizzazione e l’attenzione alla sicurezza nelle zone sismiche

La digitalizzazione non solo riduce la burocrazia, ma aumenta anche la trasparenza e l’accessibilità delle pratiche edilizie. Con il nuovo portale, i cittadini e i professionisti potranno monitorare l’iter delle pratiche edilizie in tempo reale, garantendo così un rapporto più diretto e trasparente con le istituzioni.

L’approccio digitale si accompagna a una profonda sensibilità della Regione verso la prevenzione in zone a rischio sismico, un impegno che risale al devastante terremoto del 1976. Grazie al portale, la Regione potrà mantenere e consolidare il proprio ruolo nella supervisione delle opere edilizie, assicurando al contempo che la sicurezza e la conformità siano una priorità.

