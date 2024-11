Il Palazzo delle Poste di Trieste celebra il suo 130° anniversario con una mostra speciale dal titolo “1894 – 2024: Il Palazzo delle Poste e Telegrafi di Trieste tra Architettura, Arte e Filatelia”. Ospitata nel salone del Palazzo, in Piazza Vittorio Veneto 1, l’esposizione permette di riscoprire la storia e l’evoluzione dell’edificio che da più di un secolo è un punto di riferimento per la città. Attraverso documenti storici, fotografie, planimetrie, francobolli e reperti, la mostra racconta le vicissitudini di uno dei luoghi simbolo di Trieste.

Un viaggio attraverso arte e storia

Le visite guidate alla mostra sono pensate per coinvolgere studenti, cittadini e gruppi di appassionati, offrendo un’opportunità unica di esplorare la storia dell’edificio. L’esposizione illustra non solo l’evoluzione architettonica del Palazzo delle Poste, ma anche il suo ruolo nel contesto culturale e urbano di Trieste. Inoltre, uno spazio speciale è dedicato alla filatelia, con una raccolta di francobolli che documentano momenti storici legati all’edificio e alla città.

La collaborazione con il Comune di Trieste

La mostra è realizzata grazie alla collaborazione con il Servizio Pianificazione del Territorio e gli Archivi Comunali, che hanno fornito materiali preziosi per arricchire il percorso espositivo. Questa partnership ha permesso di realizzare una rassegna che non solo celebra l’edificio, ma anche la storia e l’evoluzione di Trieste nel contesto del XX secolo.

Un successo tra il pubblico

L’esposizione ha già suscitato grande interesse tra i visitatori. Tra i primi a partecipare ci sono stati i membri dell’evento “Kaiserfest”, che hanno inserito la mostra nel loro calendario di attività culturali, e gli Amici del Museo, che hanno apprezzato anche le altre mostre allestite nel Palazzo delle Poste, come “Territorio Libero di Trieste” e “Urban, unveils the city and its secrets”. L’affluenza di pubblico dimostra quanto la città sia interessata a riscoprire il proprio patrimonio storico e culturale.

Come prenotare la visita guidata

Le visite guidate sono gratuitamente disponibili su prenotazione. Per partecipare, è possibile chiamare il numero 0406764264. Le visite sono programmate in diverse fasce orarie, con disponibilità per singoli, gruppi e scolaresche. Ogni visita è pensata per garantire un’esperienza approfondita e coinvolgente, permettendo ai visitatori di conoscere la storia del Palazzo delle Poste in modo dettagliato.