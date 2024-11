Udine – La Regione Friuli-Venezia Giulia ha assegnato al Comune di Udine 1,1 milioni di euro per avviare un importante progetto di rigenerazione urbana nell’area dell’Autostazione, situata nel quartiere di Borgo Stazione. L’obiettivo è rinnovare una zona chiave della città, favorendo inclusione sociale e sicurezza, migliorando la qualità degli spazi e promuovendo un contesto urbano più accogliente e funzionale.

Il progetto di rigenerazione urbana dell’Autostazione

L’area interessata dall’intervento si trova adiacente alla stazione ferroviaria di Udine e comprende un ampio spazio tra via Roma, piazzale della Repubblica, via Dante e via Leopardi. Il progetto prevede la demolizione di fabbricati fatiscenti e di una pensilina per i bus, per lasciare spazio a una nuova autorimessa multipiano, una nuova pensilina e una piazza pubblica. Questi interventi rientrano in un più vasto piano di riqualificazione urbana destinato alle periferie cittadine e volto a migliorare il decoro urbano e a incrementare la sicurezza degli abitanti e dei visitatori della zona.

Sostegno regionale alla rigenerazione urbana

L’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, ha presentato il provvedimento durante una conferenza stampa tenutasi il 13 novembre. “Gli incentivi regionali, frutto della legge di assestamento di bilancio estivo, consentiranno di coprire fino al 100% delle spese di progettazione degli interventi di riqualificazione urbana”, ha affermato Amirante. L’area dell’Autostazione è solo una delle numerose zone del Friuli-Venezia Giulia che beneficeranno di questi fondi: in totale, la Regione ha stanziato 5,4 milioni di euro per progetti analoghi nelle città di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone.

Obiettivi e sviluppo del progetto

Il progetto per Borgo Stazione mira a promuovere inclusione sociale e a creare uno spazio che favorisca la convivenza e l’interazione sociale. Si pone come soluzione innovativa per il recupero di aree urbane periferiche e la trasformazione di zone degradate in punti di riferimento per la comunità. Gli interventi previsti comprendono:

Demolizione di strutture obsolete e degradate

di strutture obsolete e degradate Costruzione di una nuova autorimessa multipiano

Realizzazione di una nuova pensilina per autobus

Creazione di una piazza pubblica, che servirà come punto di aggregazione per il quartiere

Fondi per il miglioramento della mobilità sostenibile

La Regione ha stanziato ulteriori 2 milioni di euro per progetti che prevedono nuovi parcheggi nell’ambito dei Piani della mobilità sostenibile. Questo fondo, separato dal contributo per la rigenerazione urbana, si pone come obiettivo l’ottimizzazione della mobilità e la promozione di infrastrutture che facilitino l’uso di mezzi pubblici e sostenibili.

Impatti attesi e futuro della città

Il sindaco di Udine, Carlo Felice De Toni, ha espresso soddisfazione per questo importante finanziamento: “Questa riqualificazione rappresenta un passo fondamentale per migliorare il tessuto urbano di Udine. Crediamo che questi interventi, insieme alle nuove infrastrutture, renderanno la città più sicura e vivibile per tutti i residenti”.

Il progetto dell’Autostazione e le iniziative analoghe stanno dimostrando come Udine e gli altri capoluoghi del Friuli-Venezia Giulia possano diventare modelli di rigenerazione urbana sostenibile e inclusiva.

