La Fiera di Pordenone si prepara a ospitare un evento atteso da tutti gli appassionati di elettronica, giochi, fotografia e cosplay: Radioamatore 2. Sabato 16 e domenica 17 novembre, tre manifestazioni si uniranno sotto un unico biglietto d’ingresso per un fine settimana ricco di appuntamenti. Oltre a Radioamatore 2, torna anche Games&Co., dedicato a fumetti e giochi, e Fotomercato, il mercato delle apparecchiature fotografiche vintage e digitali.

Promozione online: biglietti ridotti fino al 15 novembre

Per chi desidera risparmiare e evitare lunghe code in fiera, è attiva una promozione online: fino a venerdì 15 novembre, a mezzanotte, è possibile acquistare il biglietto a un prezzo ridotto di 8 euro (più una piccola commissione). Dopo questa data, il biglietto costerà 10 euro, sia online che alle biglietterie della fiera. La prevendita è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

Games&Co.: fumetti, cosplay e giochi per tutti i gusti

L’area Games&Co. è in forte crescita e quest’anno occuperà quattro padiglioni, per un totale di 12.000 metri quadri interamente dedicati a giochi da tavolo, videogiochi, fumetti e cosplay. Un’area di 800 metri quadri sarà riservata alla Retrogaming, con 100 console e cabinati storici pronti per il divertimento gratuito dei visitatori. Grande spazio anche ai giochi di ruolo, grazie a una collaborazione con il Club Inner Circle, che offrirà demo, workshop e tornei.

L’evento è pensato per coinvolgere anche i più piccoli con una sezione dedicata ai mattoncini LEGO. In quest’area, i visitatori potranno divertirsi con i celebri mattoncini e ammirare opere realizzate dall’associazione FVG Brick Team, un gruppo di appassionati di costruzioni LEGO nato proprio in Friuli-Venezia Giulia.

Frogbyte 2024: una LAN party di 52 ore

La fiera non delude neanche gli appassionati di gaming competitivo: il celebre evento Frogbyte torna nella sua versione 2024 con una LAN BYOC+ (Bring Your Own Computer or Console). La LAN, ospitata nel padiglione 1, offrirà 52 ore di gioco ininterrotto con 200 postazioni e copertura mediatica su Twitch. I visitatori potranno seguire dal vivo le sfide più emozionanti, grazie alla partecipazione di celebri content creator.

Un’area eventi tra concerti, sfilate e ospiti famosi

Per chi ama il mondo del cosplay e della cultura pop, il padiglione 4 ospiterà una grande area eventi: qui si terranno interviste, workshop, giochi, quiz, concerti, spettacoli di ballo K-Pop e una gara cosplay che vedrà sfilare costumi spettacolari. A giudicare la competizione saranno alcuni tra i cosplayer più famosi del panorama italiano, per un evento imperdibile per tutti gli appassionati.

In questa area, i visitatori potranno anche incontrare gli artisti presenti nella Artist Alley, uno spazio dedicato ai fumettisti indipendenti, e conoscere le ultime novità del Palazzo del Fumetto.

Il grande mercato dell’elettronica: un paradiso per gli appassionati

I padiglioni 5, 6 e 7 della Fiera di Pordenone si trasformeranno in un enorme mercato dell’elettronica e dell’informatica low-cost. Dalle componenti per radioamatori agli accessori per smartphone, dai tablet ai laptop, i visitatori potranno trovare ogni tipo di prodotto a prezzi competitivi, con proposte di articoli nuovi e usati. La Linux Arena offrirà uno spazio interamente dedicato al software libero, mentre il padiglione 5 ospiterà i makers, esperti di stampanti 3D e modellazione che mostreranno le loro creazioni.

Fotomercato: la fiera per gli amanti della fotografia

Per gli appassionati di fotografia, il Fotomercato sarà un’occasione imperdibile per acquistare attrezzature vintage e moderne. Al padiglione 8, si potranno trovare fotocamere Polaroid, libri fotografici, apparecchi di sala posa e camere oscure. Tra le rarità, una ricca esposizione di Full Plate, apparecchi fotografici a banco ottico di grande formato prodotti tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, presentati dai rispettivi collezionisti.

Radioamatore 2: l’appuntamento da non perdere

Con nove padiglioni e 2,5 chilometri di banchi espositivi, la Fiera di Pordenone si conferma un punto di riferimento per gli appassionati di elettronica e tecnologia. Il Mercatino del Radioamatore occuperà i padiglioni 8 e 9, offrendo l’occasione di acquistare strumenti vintage, antenne e componenti rari per radioamatori. Tra le numerose proposte, anche grammofoni e hi-fi di ogni epoca, un vero paradiso per i collezionisti.

L’attesa per Radioamatore 2 è finita: appuntamento il 16 e 17 novembre alla Fiera di Pordenone!