Trieste Airport cresce: nuova rotta verso Lamezia Terme

A partire dal 30 marzo 2025, il Friuli-Venezia Giulia e la Calabria saranno finalmente collegate con un volo diretto operato da Ryanair. I voli saranno attivi due volte a settimana, nei giorni di mercoledì e domenica, offrendo una nuova opportunità per viaggiatori e turisti.

Una rete di collegamenti sempre più ampia

Trieste Airport continua a crescere e arricchisce il proprio network con una nuova rotta per Lamezia Terme, portando a 26 le destinazioni dirette disponibili per l’estate 2025. Oltre a Lamezia, la stagione estiva vede il lancio dei voli per Bucarest, Rotterdam e Stoccolma, consolidando l’offerta per i passeggeri del Nordest.

Con questo nuovo volo, Trieste Airport si conferma un hub strategico non solo per il Friuli-Venezia Giulia, ma anche per le vicine Austria, Slovenia e Croazia.

Lamezia Terme: il Sud Italia a portata di mano

Il nuovo collegamento con la Calabria amplia il già ricco network di voli per il Sud Italia operati da Ryanair. Per l’estate 2025 saranno disponibili:

Bari (1 volo al giorno)

(1 volo al giorno) Brindisi e Cagliari (4 voli settimanali ciascuno)

(4 voli settimanali ciascuno) Catania (5 voli settimanali)

(5 voli settimanali) Napoli (4 voli settimanali)

(4 voli settimanali) Olbia (3 voli settimanali)

(3 voli settimanali) Palermo (6 voli settimanali)

(6 voli settimanali) Lamezia Terme (2 voli settimanali)

Questa rete di collegamenti garantisce maggiore connettività sia per chi viaggia dal Nordest verso il Sud Italia, sia per chi arriva nella regione.

Biglietti già in vendita

I biglietti per il nuovo volo sono già disponibili sui principali canali di vendita di Ryanair, inclusi il sito web e l’app ufficiale. Prenotare con anticipo permette di beneficiare di tariffe vantaggiose e di organizzare al meglio i propri viaggi.

Dichiarazioni dall’Amministratore Delegato

Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo traguardo:

“Lamezia Terme è la quarta nuova destinazione annunciata per l’estate 2025. Questo risultato conferma la solidità economica dell’aeroporto, che dal 2019 al 2023 ha registrato utili per 8,5 milioni di euro, nonostante i due anni di pandemia. Nel 2024 il numero di passeggeri supererà 1,3 milioni e prevediamo una crescita continua per i prossimi anni.”

Con questa nuova rotta, Trieste Airport dimostra il proprio impegno nello sviluppo del territorio e nella promozione del turismo incoming.

Un ponte tra Nord e Sud Italia

La connessione diretta tra Trieste e Lamezia Terme rappresenta un’opportunità non solo per i viaggiatori friulani, ma anche per il turismo proveniente dalla Calabria. Le due regioni, così diverse e complementari, saranno ora più vicine, favorendo scambi culturali, economici e turistici.

Grazie a questa nuova offerta, Trieste Airport si conferma come uno scalo di riferimento per il Nordest e un punto di partenza strategico per scoprire il Sud Italia.