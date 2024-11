Il gusto friulano protagonista a Lubiana con Chef Carlo Nappo

Nel mese di novembre, la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo celebra le eccellenze culinarie del Belpaese. Tra le iniziative di punta, spicca l’evento organizzato da TEF-Territorio Economia Futuro e il marchio PordenonewithLove, che mercoledì 20 novembre porteranno a Lubiana i sapori unici del Friuli Occidentale. L’appuntamento si svolgerà presso il rinomato Ristorante del Vander Hotel, in collaborazione con l’ICE slovena.

Pordenone ArtAndFood: una rassegna di eccellenze

L’evento si inserisce nel contesto di Pordenone ArtAndFood, il festival enogastronomico che a ottobre ha esaltato i prodotti, la professionalità e l’innovazione del territorio. Come sottolineato da Silvano Pascolo, membro della Giunta della Camera di Commercio di Pordenone-Udine:

«Un progetto che punta a valorizzare le persone che “fanno la differenza”, dai produttori agli chef, e che rende la Destra Tagliamento un territorio unico».

Questo spirito sarà al centro anche della serata slovena, che offrirà agli ospiti un’esperienza autentica all’insegna di qualità, sapori ed equilibrio.

Un menu che racconta il Friuli

La cena, curata da Carlo Nappo, chef del ristorante Podere dell’Angelo a Pasiano di Pordenone, proporrà un viaggio nei sapori del Friuli.

Tra le portate principali:

Aperitivo del Podere , con delizie come la Spugna di barbabietola e la Ribolla Gialla spumantizzata.

, con delizie come la Spugna di barbabietola e la Ribolla Gialla spumantizzata. Antipasti d’autore , tra cui l’Omaggio al Frico Friulano e le Cappesante di Marano.

, tra cui l’Omaggio al Frico Friulano e le Cappesante di Marano. Primi piatti d’eccellenza , come il Riso Riserva San Massimo ai porcini e gamberi e i Fusilloni con zucca, cinghiale e Montasio.

, come il Riso Riserva San Massimo ai porcini e gamberi e i Fusilloni con zucca, cinghiale e Montasio. Secondi e dessert memorabili, tra cui la Piovra con radicchio di Treviso e la Mousse ai due cioccolati.

Ad accompagnare ogni piatto, una selezione di vini locali d’eccezione, che esalteranno il legame tra i sapori e il territorio.

Chef Carlo Nappo: talento e passione per il gourmet

A guidare questa serata sarà Carlo Nappo, classe 1986, uno degli chef più apprezzati del Friuli Occidentale. Definito un “imprenditore irrequieto”, Nappo ha costruito la sua carriera lavorando accanto a grandi nomi della cucina italiana e francese, come Lionello Cera e Gennaro Esposito.

Con il suo approccio innovativo e la filosofia basata su Materia, Anima, Cuore, Nappo è il perfetto ambasciatore dei sapori friulani a Lubiana.

Un ponte gastronomico tra Friuli e Slovenia

La cena rappresenta un’importante occasione per rafforzare i legami culturali e commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Grazie a iniziative come questa, il territorio si conferma una destinazione enogastronomica di rilievo, capace di attrarre attenzione a livello internazionale.

Non resta che attendere il 20 novembre per vedere come la cucina friulana saprà stupire anche il pubblico sloveno!

