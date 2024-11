Natale solidale: Hattiva Lab lancia i pacchi regalo aziendali

Hattiva Lab, onlus di Udine, arricchisce le festività natalizie con una proposta unica: confezioni regalo aziendali eleganti che uniscono qualità, artigianato e inclusione sociale. Questi pacchi non sono semplici regali, ma rappresentano un modo concreto per sostenere le persone con disabilità, favorendo la loro crescita personale e il loro inserimento lavorativo.

Prodotti artigianali e collaborazioni eccellenti

I pacchi regalo offerti da Hattiva Lab propongono una selezione di eccellenze artigianali e prodotti locali, pensati per valorizzare la tradizione e sostenere la comunità. Tra i protagonisti troviamo i biscotti Bistorti, disponibili in versioni dolci e salate e confezionati in raffinati barattoli di vetro, già apprezzati in autogrill e negozi della regione.

Ad accompagnarli, i vini biologici della Cantina Forchir, come il Moscato Rosa, ideale con i dolci natalizi, e altre etichette perfette per piatti di carne o pesce. A completare l’offerta, le birre artigianali del Birrificio 620 Passi, che propone diverse varianti, tra cui la Belgian Ale e la Golden Ale, nate all’insegna della sostenibilità e del concetto di condivisione. Non manca un tocco di artigianato: ogni confezione include una formina in ceramica, simbolo dell’impegno creativo e solidale di Hattiva Lab.

“Collaboriamo con Hattiva Lab perché crediamo nel loro impegno sociale,” spiega Giulia Bianchini della Cantina Forchir. Anche Riccardo Caliari, presidente del Birrificio 620 Passi, sottolinea l’importanza del progetto: “Siamo il primo birrificio in Italia a costruire la nostra proposta sul concetto di condivisione, e questa iniziativa rispecchia pienamente i nostri valori”.

Biglietti di auguri per un tocco personale

Oltre alle confezioni regalo, Hattiva Lab offre biglietti di auguri personalizzati per aziende, corredati da buste eleganti. Anche in questo caso, il ricavato contribuisce a finanziare progetti dedicati a minori con bisogni educativi speciali e adulti con disabilità intellettiva, rafforzando ulteriormente l’impatto sociale di questa iniziativa.

Un regalo che fa la differenza

Scegliere i regali solidali di Hattiva Lab significa molto di più che donare prodotti di qualità: è un modo per supportare una comunità e offrire opportunità a chi vive situazioni di fragilità. Questa proposta è particolarmente indicata per le aziende che desiderano trasformare il tradizionale dono natalizio in un gesto concreto di solidarietà, senza rinunciare all’eleganza e all’attenzione per i dettagli.

Dove trovare le confezioni regalo

Le creazioni di Hattiva Lab sono disponibili presso lo shop della loro bottega solidale di Udine, un punto di riferimento per chi cerca regali autentici e solidali. I biscotti Bistorti, inoltre, possono essere acquistati in diversi punti vendita e autogrill del Friuli-Venezia Giulia, rendendo ancora più semplice aderire a questa iniziativa.

Un Natale che unisce qualità e solidarietà

Con questa proposta, Hattiva Lab dimostra che il Natale può essere un’occasione per fare la differenza. Ogni pacco regalo racconta una storia di inclusione e impegno, portando nelle case e nelle aziende non solo prodotti di alta qualità, ma anche un messaggio di speranza e condivisione. Un gesto semplice ma significativo, per rendere le festività un momento davvero speciale per tutti.