Nuova scuola primaria a Fagnigola, un traguardo per la comunità locale

Azzano Decimo – Il 16 novembre è stata inaugurata la nuova scuola primaria Nazario Sauro di Fagnigola. Alla cerimonia hanno partecipato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, il sindaco Massimo Piccini, numerosi consiglieri regionali e una folta rappresentanza della comunità locale. Un evento che celebra non solo un nuovo edificio scolastico, ma anche un importante traguardo per il territorio.

Un progetto realizzato in tempi record

La nuova scuola è stata completata in tempi brevissimi, dimostrando l’efficacia del sistema di concertazione tra istituzioni locali e regionali. L’assessore Roberti ha sottolineato come questo approccio abbia permesso di dare risposte rapide e mirate alle esigenze del territorio. La struttura, moderna e accogliente, è stata costruita con imprese locali, generando un impatto positivo sull’economia regionale.

Un investimento per il futuro

Il progetto è stato possibile grazie a uno stanziamento regionale di 500mila euro, che ha consentito di superare gli ostacoli legati all’aumento dei costi di materiali e lavorazioni. L’obiettivo era chiaro: garantire l’ingresso degli studenti nel nuovo edificio all’inizio dell’anno scolastico, un risultato pienamente raggiunto grazie al lavoro sinergico tra Regione, Comune e imprese coinvolte.

Sicurezza e comfort per una scuola all’avanguardia

La nuova scuola primaria si distingue per i suoi alti standard di sicurezza, comfort e dotazioni tecnologiche. Gli ambienti moderni e funzionali offrono un luogo di apprendimento ideale per i bambini, sottolineando l’importanza di investire nella formazione delle nuove generazioni.

“La costruzione di questa scuola è una dimostrazione concreta di come la collaborazione tra le istituzioni possa portare benefici tangibili ai cittadini”, ha dichiarato Roberti. Questo modello di lavoro di squadra e diligenza rappresenta un esempio virtuoso per altri progetti infrastrutturali regionali.

