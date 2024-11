Il No Borders Music Festival compie 30 anni, e per celebrare questo importante traguardo ha in serbo un programma musicale straordinario. L’evento, che fa della natura e della multiculturalità il suo segno distintivo, si terrà ancora una volta nella suggestiva cornice dei Laghi di Fusine a Tarvisio, al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

MIKA, il primo grande nome annunciato

Ad aprire le celebrazioni della 30ª edizione sarà il celebre cantautore internazionale MIKA, noto per successi come Grace Kelly, Relax, Take It Easy e Underwater. L’artista, con oltre 10 milioni di album venduti in tutto il mondo e un repertorio musicale che attraversa confini e generi, si esibirà domenica 20 luglio 2025. L’evento inizierà alle ore 14:00, ma le porte saranno aperte già dalle 11:00 per accogliere il pubblico.

Un talento globale che unisce arte e impegno

MIKA è molto più di un cantante. La sua carriera, costellata di premi internazionali e collaborazioni con icone come Madonna, Ariana Grande e Kylie Minogue, lo ha reso una delle figure più versatili del panorama musicale globale. Oltre a essere un performer straordinario, MIKA si distingue anche per il suo impegno sociale. Dopo l’esplosione di Beirut nel 2020, ha organizzato il concerto virtuale #Ilovebeirut, raccogliendo oltre un milione di euro per aiutare le vittime della tragedia.

Un’esperienza tra musica e natura

Il No Borders Music Festival non è solo musica: è un’esperienza immersiva nella natura incontaminata delle Alpi Giulie. Per l’occasione, sono disponibili pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto del concerto, escursioni guidate e pernottamenti in strutture selezionate. Questo connubio tra cultura, arte e paesaggio rende il festival un evento imperdibile per gli amanti della musica e dell’avventura.

Come partecipare: biglietti e info utili

I biglietti per il concerto di MIKA saranno in vendita a partire da lunedì 25 novembre 2024 alle ore 11:00, disponibili online su Ticketone.it e presso i punti vendita autorizzati. Il costo è di € 50,00 più diritti di prevendita. Per ulteriori dettagli sui pacchetti e sul programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale: www.nobordersmusicfestival.com.

Una celebrazione del Friuli-Venezia Giulia

Organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, il festival si avvale del sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, di PromoTurismoFVG e di numerosi partner istituzionali e privati. La manifestazione conferma il suo ruolo di ambasciatrice culturale del territorio, attirando ogni anno migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero.

Un evento da non perdere

Con MIKA come primo protagonista annunciato e un programma che promette altre sorprese, la 30ª edizione del No Borders Music Festival si preannuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi del 2025. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica tra musica, natura e cultura ai Laghi di Fusine!

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook