Trieste, Gorizia e Tarvisio protagoniste nel nuovo film “Il Teschio e il Lenzuolo”

Dal 8 novembre 2024, il Friuli-Venezia Giulia è protagonista di un nuovo progetto cinematografico. Il film “Il Teschio e il Lenzuolo”, diretto dal regista triestino Martin Turk, è in fase di produzione grazie alla casa di produzione indipendente Incipit Film, con sede a Udine. La pellicola sta beneficiando del sostegno della Friuli-Venezia Giulia Film Commission, un contributo fondamentale per la valorizzazione delle bellezze e delle risorse locali attraverso il cinema.

Le riprese si svolgono in varie località della regione, partendo da Trieste, per poi spostarsi a Gorizia e infine a Tarvisio, dove verranno girate diverse scene in suggestive location naturali, tra cui le Cave del Predil. La produzione prevede un periodo di riprese di circa sei settimane, durante il quale il Friuli-Venezia Giulia diventerà il cuore pulsante di un film che promette di affascinare il pubblico con una trama intensa e misteriosa.

Un cast di talento per un thriller avvincente

Il film vanta un cast di altissimo livello, con Lara Komar, attrice di grande talento che ha già partecipato a produzioni di successo come “Il ragazzo invisibile” e la serie “Il paradiso delle signore”, nel ruolo principale. Al suo fianco, troviamo Lučka Počkaj, un volto noto del cinema sloveno, che arricchirà ulteriormente la trama con la sua presenza. Insieme, i due protagonisti daranno vita a una storia avvincente che esplorerà le dinamiche familiari e il mistero che circonda la protagonista.

La trama: un viaggio tra passato e segreti

“Il Teschio e il Lenzuolo” racconta la storia di Nadja, una divorzista di successo milanese, che sembrerebbe avere la vita sotto controllo. Tuttavia, il suo passato ritorna a tormentarla quando sua nonna le chiede, in punto di morte, di tornare nella sua terra d’origine, la Val Canale, al confine tra Italia e Slovenia, per un ultimo desiderio: darle una sepoltura secondo un antico rito della minoranza slovena. Nadja, inizialmente riluttante, si troverà costretta a confrontarsi con una tradizione che non solo è illegale, ma anche misteriosa e inquietante.

Nel corso della storia, Nadja dovrà fare i conti con le proprie radici, esplorando segreti di famiglia mai svelati e affrontando la verità su se stessa. Il film si muove tra il thriller e il dramma psicologico, creando una narrazione che avvince e spinge alla riflessione.

Martin Turk: un regista di successo

Martin Turk, regista e sceneggiatore triestino, è uno degli autori più promettenti del panorama cinematografico contemporaneo. Nato nel 1978, ha una solida formazione cinematografica, avendo studiato presso l’Accademia di cinema di Lubiana. Il suo esordio nel lungometraggio risale al 2012 con “Feed Me With Your Words”, seguito da “A Good Day’s Work” (2018) e “Don’t Forget to Breathe” (2019), quest’ultimo vincitore di numerosi premi, tra cui al Festival dei film sloveni di Portorose.

Oltre alla sua carriera di regista, Turk è anche professore associato presso l’Università di Nova Gorica e ha ricevuto riconoscimenti per i suoi cortometraggi, tra cui il recente “Around the Corner”, che ha ottenuto una menzione speciale.

Un film che celebra il Friuli-Venezia Giulia

Le riprese de “Il Teschio e il Lenzuolo” non solo celebrano il talento di Martin Turk e dei suoi attori, ma sono anche un’opportunità per valorizzare le bellezze naturali e culturali del Friuli-Venezia Giulia. Le location della regione, dalle colline di Trieste alle affascinanti cave di Tarvisio, si integrano perfettamente con la trama del film, creando un’atmosfera unica che aggiunge profondità e mistero alla storia.

La produzione rappresenta un importante passo per il cinema locale, contribuendo a portare l’industria cinematografica regionale sotto i riflettori internazionali. Con il supporto della Friuli-Venezia Giulia Film Commission e di altre realtà locali, il progetto punta a consolidare sempre di più la regione come una delle principali destinazioni per il cinema e la cultura in Italia.

