Roberto Valerio porta in scena “Il Giuocatore” al Teatro Nuovo

Dal 29 novembre al 1° dicembre, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine ospita “Il Giuocatore”, celebre commedia di Carlo Goldoni, diretta dal regista Roberto Valerio. Un’opera che unisce la leggerezza della commedia alla profondità del dramma, interpretata da un cast d’eccezione: Alessandro Averone, Mimosa Campironi, Franca Penone e molti altri.

Lo spettacolo, prodotto dai Teatri di Pistoia, farà tappa anche a San Vito al Tagliamento il 3 dicembre, nell’ambito del circuito ERT.

Un incontro speciale con la compagnia

Gli appassionati di teatro avranno l’opportunità di partecipare a un evento unico: sabato 30 novembre alle 17:30, presso il Giovanni da Udine, il regista Roberto Valerio e gli attori della compagnia incontreranno il pubblico in un appuntamento condotto dalla giornalista e scrittrice Fabiana Dallavalle. L’ingresso è libero, un’occasione per approfondire le tematiche e il lavoro dietro questa straordinaria messa in scena.

Tematiche attuali in un classico intramontabile

“Il Giuocatore” è un’opera di sorprendente modernità. Scritta nel 1750, fa parte delle famose “sedici commedie nuove” con cui Goldoni si sfidò a rinnovare il teatro veneziano. Al centro, la figura di Florindo (interpretato da Alessandro Averone), un uomo divorato dalla passione per il gioco d’azzardo, capace di sacrificare tutto – amore, amicizie, denaro – per inseguire il miraggio della vincita perfetta.

Il testo, pur essendo radicato nel contesto del Settecento, affronta un tema universale: la dipendenza. Un dramma che si declina oggi in forme diverse, dal gaming online ai social network, fino alle dipendenze chimiche e affettive. La grande barca che domina la scena, ideata da Guido Fiorato, rappresenta simbolicamente questo viaggio tra vizi e speranze, con un omaggio al teatro come esperienza di vita e trasformazione.

Musica, danza e ironia: uno spettacolo completo

A rendere ancora più vivace la rappresentazione, ci sono la musica dal vivo, i balli e le canzoni originali scritte da Mimosa Campironi, che arricchiscono le vicende con profondità ed emozione. Lo spettacolo si presenta come un ponte tra la tradizione teatrale di Goldoni e la contemporaneità, regalando al pubblico una riflessione sui limiti e le contraddizioni dell’animo umano.

Informazioni pratiche

La biglietteria del Teatro Nuovo (via Trento 4, Udine) è aperta dal martedì al sabato dalle 16:00 alle 19:00, oltre che 90 minuti prima di ogni spettacolo. I biglietti possono essere acquistati anche online su Vivaticket. Per informazioni, è possibile contattare il numero 0432 248418 o visitare il sito teatroudine.it.

Si segnala che, durante il weekend, potrebbe essere difficile trovare parcheggio a causa della staffetta Telethon in programma a Udine. Si consiglia quindi di raggiungere il teatro con anticipo.

Un’esperienza da non perdere

“Il Giuocatore” è molto più di una semplice commedia: è uno specchio della società di ieri e di oggi, capace di far riflettere e divertire allo stesso tempo. Non perdete l’occasione di assistere a questa straordinaria rappresentazione e di scoprire il lato più autentico e moderno di Goldoni.

