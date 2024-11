Alice D’Amato a Trieste: il valore della squadra e i trionfi olimpici

La palestra Artistica 81 di Trieste ha inaugurato con entusiasmo la stagione sportiva 2024-25, accogliendo come ospite d’onore la ginnasta azzurra Alice D’Amato, reduce dai successi delle Olimpiadi di Parigi 2024. L’evento, reso speciale dalla partecipazione delle autorità regionali, ha posto l’accento non solo sui trionfi sportivi, ma anche sui valori fondamentali che lo sport trasmette.

Il messaggio degli assessori regionali

Presenti alla serata, gli assessori regionali Pierpaolo Roberti e Fabio Scoccimarro hanno lodato l’impegno della società Artistica 81 nel promuovere lo sport tra i giovani.

Roberti ha sottolineato come l’ambiente della palestra rappresenti un esempio di “clima di famiglia” , dove si condividono le gioie delle vittorie e si affrontano le sfide con determinazione.

Scoccimarro ha invece ribadito che lo sport è una vera "palestra di vita", insegnando valori come il rispetto, la lealtà e il sacrificio.

Alice D'Amato: un simbolo di successo e umiltà

Alice D’Amato, medaglia d’oro alla trave e d’argento a squadre a Parigi, ha portato la sua esperienza di atleta di livello mondiale al pubblico triestino. Durante la serata, ha raccontato i sacrifici e l’impegno necessari per raggiungere grandi traguardi, enfatizzando l’importanza del fare squadra.

“È grazie al supporto del team e alla passione condivisa che possiamo superare ogni ostacolo”, ha dichiarato D’Amato, regalando ai presenti un messaggio di ispirazione.

Il ruolo centrale di Artistica 81

Artistica 81 non è solo una palestra, ma un punto di riferimento per i giovani atleti del Friuli-Venezia Giulia. Grazie a un lavoro costante e appassionato, molti giovani sono stati avviati all’agonismo, raggiungendo risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale. L’evento di inaugurazione è stato un’occasione per celebrare i successi ottenuti e per rinnovare l’impegno a favore dello sport giovanile.

Sport e comunità: un binomio vincente

L’assessore Roberti ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per rafforzare il legame tra sport e comunità. “In palestre come Artistica 81 non si costruiscono solo atleti, ma anche persone”, ha evidenziato, ringraziando la società per il prezioso contributo alla crescita del territorio.

Guardando al futuro con ottimismo

La serata si è conclusa con un invito a continuare sulla strada intrapresa, sostenendo i giovani talenti e trasmettendo i valori positivi dello sport. Gli applausi calorosi del pubblico hanno testimoniato l’entusiasmo e la gratitudine verso Artistica 81 e i suoi protagonisti, confermando il ruolo centrale che questa realtà occupa nel panorama sportivo del Friuli-Venezia Giulia.

