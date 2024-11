Trieste: via al progetto ‘Affidamento Aree Verdi’ per una città più green

Trieste, una città nota per la sua ricca dotazione di verde urbano, compie un nuovo passo verso la sostenibilità ambientale. Con oltre 10 alberi per abitante, il capoluogo giuliano si distingue per l’attenzione al verde pubblico. Ma la cura di questi spazi, vista la loro vastità, richiede nuove soluzioni. L’assessore comunale Michele Babuder, insieme al consigliere Alberto Polacco, ha illustrato questa mattina in conferenza stampa il progetto “Affidamento Aree Verdi”, un piano ambizioso per coinvolgere i cittadini nella gestione attiva degli spazi verdi.

Il progetto: 47 aree verdi da affidare

Il cuore dell’iniziativa è rappresentato da 47 aree verdi individuate su tutto il territorio comunale, dal centro ai quartieri periferici. “L’obiettivo,” ha spiegato l’assessore Babuder, “è di offrire a privati, associazioni e imprese la possibilità di prendersi cura di queste aree sottoscrivendo un patto di collaborazione con il Comune”. Questo modello, già regolamentato dal Titolo V del Regolamento del Verde approvato nel 2014, consente la gestione degli spazi pubblici da parte di terzi, garantendo comunque la fruizione collettiva.

I dettagli operativi e come partecipare

Sul sito del Comune sono già disponibili tutte le informazioni per aderire all’iniziativa, inclusi moduli di richiesta e l’elenco delle aree coinvolte. Gli interessati potranno consultare le schede di riferimento per ogni sito e proporre la propria candidatura. Il Comune manterrà un ruolo di supervisione, garantendo la qualità e l’unitarietà degli interventi.

Un patto che va oltre la manutenzione

Il consigliere Alberto Polacco ha sottolineato l’importanza sociale del progetto: “Non si tratta solo di mantenere puliti e curati gli spazi verdi, ma di promuovere una nuova cultura della sostenibilità e della collaborazione cittadina”. Polacco ha inoltre proposto di monitorare i risultati nei prossimi mesi, per valutare l’efficacia dell’iniziativa e l’interesse dei cittadini.

Verde urbano contro le sfide climatiche

L’iniziativa risponde anche alle sfide imposte dai cambiamenti climatici. Il Comune di Trieste sta investendo nel potenziamento del verde urbano come strumento per combattere le isole di calore, fenomeni di surriscaldamento localizzato tipici delle città. La creazione e la manutenzione di nuovi spazi alberati aiutano a migliorare la qualità dell’aria, promuovono la biodiversità e offrono sollievo durante i mesi più caldi.

Una città più green grazie ai cittadini

Questo progetto rappresenta una nuova fase di coinvolgimento diretto della popolazione, favorendo una gestione condivisa del patrimonio naturale cittadino. L’Amministrazione comunale auspica che i cittadini di Trieste rispondano positivamente a questa chiamata, contribuendo a rendere la città più verde, accogliente e sostenibile. “Lavorare insieme per il verde pubblico non è solo un impegno civico,” ha concluso Babuder, “ma un’opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti.”

