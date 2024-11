Inaugurata oggi a Gorizia, una nuova mostra permanente che arricchisce il patrimonio culturale della città. La Cattedrale Metropolita dei Santi Ilario e Tiziano Martiri ospita ora una collezione unica di busti lignei e reliquie che raccontano la storia profonda di Gorizia e della regione Friuli-Venezia Giulia. Questo progetto, che ha ricevuto un significativo contributo economico di 48mila euro dalla Regione, si inserisce nel percorso di valorizzazione della città in vista del grande evento internazionale di GO!2025.

Un contributo fondamentale per la cultura

L’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, ha sottolineato come questa iniziativa rappresenti un tassello fondamentale per avvicinare Gorizia al traguardo di GO!2025, l’appuntamento che vedrà la città protagonista nel panorama culturale europeo. Il contributo regionale non solo ha reso possibile l’esposizione dei busti lignei di Tiziano, Ilario e Stefano, ma ha anche permesso di esporre reliquie che testimoniano la storicità e la sacralità della Cattedrale, con il suo legame diretto con la tradizione aquileiese.

Un progetto per la comunità

L’inaugurazione della mostra, avvenuta alla presenza dell’Arcivescovo Carlo Roberto Maria Radaelli, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità locali. L’assessore Callari ha ribadito quanto la conoscenza del passato e la sua valorizzazione siano strumenti fondamentali per unire la comunità e rafforzare il senso di appartenenza. Il messaggio è chiaro: non possiamo costruire il futuro senza conoscere e rispettare le nostre radici. La Cattedrale di Gorizia, con il suo prezioso patrimonio, diventa così un punto di riferimento per la città e per tutti coloro che desiderano scoprire e vivere la sua storia.

Gorizia al centro della cultura europea

La mostra permanente non è solo un atto di conservazione storica, ma una porta aperta verso il futuro. L’iniziativa si inserisce in un ampio progetto di promozione culturale che guarda a GO!2025, il grande evento che vedrà Gorizia protagonista come capitale europea della cultura. Come ha dichiarato Callari, questo è un passo importante per prepararsi a un appuntamento che non solo celebra la cultura locale, ma apre la città a nuove opportunità di crescita e scambio culturale con l’Europa.

Un passo verso la memoria e il futuro

Il progetto espositivo intende essere anche una riflessione su come la storia e il patrimonio culturale possano diventare leve per lo sviluppo e l’inclusione sociale. L’idea di valorizzare il passato come risorsa per il futuro è uno degli obiettivi principali dell’iniziativa. La comunità di Gorizia, grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, regionali e religiose, ha ora a disposizione uno strumento in più per conoscere meglio la propria identità e per sentirsi ancora più partecipe nel costruire il futuro della città.

Un sostegno strategico per il turismo

L’apertura della mostra permanente si inserisce anche in una strategia più ampia di sviluppo turistico della città. Gorizia si conferma come una meta interessante per i visitatori, non solo per la sua posizione geografica, ma anche per la sua ricchezza culturale. L’introduzione di nuove esposizioni e la valorizzazione dei beni storici rappresentano una grande opportunità per attrarre turisti da ogni parte d’Europa, pronti a scoprire la città in vista di GO!2025.

