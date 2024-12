Il 30 novembre scorso è stata inaugurata a Tolmezzo una nuova filiale di CrediFriuli, una banca che continua a scommettere sul futuro della Carnia e dell’intero Friuli-Venezia Giulia. Presenti all’inaugurazione l’assessore alle Finanze del Friuli-Venezia Giulia, Barbara Zilli, il presidente di CrediFriuli, Luciano Sartoretti, e il direttore Gilberto Noacco. Durante la cerimonia, Zilli ha sottolineato come l’apertura della nuova filiale rappresenti un segno tangibile dell’attenzione della banca verso un territorio che sta vivendo un periodo di crescita economica e innovazione.

L’assessore ha espresso parole di apprezzamento per l’impegno della banca, evidenziando come il nuovo sportello costituisca un punto di riferimento fondamentale per sostenere lo sviluppo economico della zona montana. “L’opera di CrediFriuli, che continua a investire nel territorio, merita un plauso corale,” ha affermato Zilli, ricordando come la Carnia sia un’area con un tessuto produttivo dinamico e in continua evoluzione.

CrediFriuli: una banca in crescita e radicata nel territorio

CrediFriuli, che conta 30 sportelli in Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto Orientale, gestisce una massa complessiva di ben 3,3 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi destinati a finanziamenti per il tessuto economico e sociale del Friuli-Venezia Giulia. La banca si è dimostrata un attore cruciale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali, riuscendo a mantenere un forte impegno nella comunità, sostenendo oltre 11.000 soci e circa 50.000 clienti.

Con un patrimonio che ha raggiunto i 230 milioni di euro, CrediFriuli dispone anche di una solida riserva di capitale, che le permette di affrontare le sfide economiche con resilienza e di continuare a sostenere le necessità del territorio.

Un report positivo sul territorio montano

Un altro elemento di spicco è il recente report del Centro studi della Camera di commercio di Pordenone-Udine, che ha analizzato l’andamento delle imprese nelle zone montane del Friuli-Venezia Giulia. I dati evidenziano un’inversione di tendenza positiva, con un aumento di 93 nuove imprese nel 2021, e un saldo positivo anche negli anni successivi. La Carnia, in particolare, si conferma un’area in crescita, con un numero crescente di nuove attività, e con una forte presenza di imprese artigiane e giovanili.

Le imprese artigiane rappresentano il 28,5% delle attività nelle zone montane, una percentuale superiore a quella regionale, e risulta in crescita anche il numero di imprese femminili e giovanili, rispettivamente al 25,9% e 8,3%. Tra i settori più rappresentati, spiccano il commercio, il settore primario e l’ospitalità, con quest’ultimo particolarmente rilevante per le aree montane.

Un investimento nella comunità e nel futuro

L’inaugurazione dello sportello a Tolmezzo si inserisce in un progetto più ampio, che vede la Regione e il sistema creditizio collaborare attivamente per lo sviluppo economico delle aree montane. L’assessore Zilli ha ricordato come la Regione abbia da tempo instaurato un rapporto virtuoso con le banche, grazie all’attivazione di fondi come quelli per l’abbattimento dei mutui e per l’accesso a prestiti con tassi di interesse vantaggiosi.

L’apertura della filiale, quindi, non è solo un investimento per CrediFriuli, ma rappresenta una risposta concreta alle necessità del territorio, soprattutto per le giovani imprese e gli imprenditori locali, che potranno trovare nel sistema bancario un valido sostegno per i loro progetti.

Le opportunità per le imprese locali

Il nuovo sportello di Tolmezzo diventa anche un punto di riferimento per l’accesso ai prestiti agevolati attraverso fondi come il Fondo Sviluppo e il Fondo di Rotazione per iniziative economiche e agricole. Questi strumenti sono fondamentali per supportare l’innovazione e la crescita delle imprese, soprattutto in territori come la Carnia, che necessitano di una forte spinta economica per consolidare e ampliare il proprio tessuto produttivo.

La collaborazione tra la Regione e gli istituti bancari è, quindi, cruciale per favorire l’accesso a risorse finanziarie e per sostenere la crescita delle attività locali. Questo tipo di iniziative rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento del legame tra banca e territorio, in un’ottica di sviluppo sostenibile e di inclusività economica.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook