Fvg, 400 milioni per recuperare case da affittare: la proposta del PD

Friuli-Venezia Giulia si trova a un bivio nella gestione della crisi abitativa. Il Partito Democratico regionale avanza una proposta ambiziosa: investire 400 milioni di euro in quattro anni per trasformare gli edifici fatiscenti in appartamenti da affittare a giovani e famiglie. L’iniziativa mira a invertire il fenomeno dello spopolamento e a rispondere alla crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili.

100 milioni l’anno per una nuova legge di Stabilità

La proposta, presentata da Mariagrazia Santoro, Diego Moretti e Caterina Conti, punta a destinare 100 milioni di euro l’anno nella prossima finanziaria e per i successivi tre anni. L’obiettivo è coinvolgere i Comuni nella riqualificazione del patrimonio edilizio inutilizzato. Santoro sottolinea come il problema casa abbia assunto nuove dimensioni, rendendo difficile per una famiglia giovane trovare un alloggio in affitto.

Un problema diffuso che colpisce soprattutto i piccoli Comuni

Secondo Caterina Conti, la situazione è particolarmente grave nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, soprattutto nelle aree montane e friulane. Con una proiezione che vede il Fvg perdere 70.000 residenti entro il 2050, il tema dello spopolamento è al centro dell’agenda dem.

“Un quarto delle case in regione è sfitto”, ricorda Conti, e il fenomeno costringe molti giovani, formati localmente, a trasferirsi altrove. Una perdita che impoverisce non solo le comunità locali, ma l’intero tessuto socioeconomico regionale.

Il sostegno del settore edilizio

La proposta trova eco anche nel presidente di Ance Fvg, Marco Bertuzzo, che evidenzia come il problema abitativo stia diventando critico per tutte le fasce di popolazione, non solo per chi ha difficoltà economiche. “Oggi trovare casa è complesso anche per chi accede normalmente al credito, complice l’aumento dei costi di costruzione e il cambiamento delle dinamiche dell’abitare”.

La riqualificazione degli edifici abbandonati rappresenta una soluzione con potenziali benefici non solo per i cittadini, ma anche per il settore edilizio, che potrebbe ritrovare slancio grazie a progetti di recupero sostenibile.

Un appello alla Giunta regionale

Il capogruppo Pd Diego Moretti invita la Giunta e la maggioranza di centrodestra a cogliere questa opportunità. “Siamo in un momento di svolta: mai come negli ultimi due anni la Regione ha avuto risorse disponibili. È tempo di usarle per affrontare temi cruciali come quello della casa”.

L’invito del Pd è quello di aprire un confronto ampio e inclusivo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati, per elaborare soluzioni efficaci e condivise.

