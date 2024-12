Residenze artistiche in FVG: incontro tra creatività e distribuzione

Il 4 e 5 dicembre, l’Auditorium della Cultura Friulana di Gorizia sarà il palcoscenico di un appuntamento unico: “Le residenze artistiche in Friuli-Venezia Giulia | Gli artisti dello spettacolo incontrano il mondo della produzione e della distribuzione”. La due giorni rappresenta un’occasione cruciale per creare un ponte tra il mondo della ricerca creativa e il sistema nazionale dello spettacolo dal vivo.

L’importanza delle residenze artistiche

Le residenze artistiche sono un modello virtuoso per favorire il rinnovamento dello spettacolo dal vivo. Consentono agli artisti di lavorare in autonomia, sviluppando idee innovative lontano dalle logiche commerciali, spesso troppo restrittive. Questo approccio offre spazio a progetti in fase embrionale, permettendo loro di maturare e trovare sbocchi produttivi e distributivi.

Il Friuli-Venezia Giulia si pone come esempio nazionale, grazie al sostegno della Regione autonoma e alla collaborazione tra i principali protagonisti delle residenze creative: ArtistiAssociati, CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli-Venezia Giulia e La Contrada Teatro Stabile di Trieste.

Una vetrina per nuovi progetti

La prima giornata dell’evento sarà dedicata alla presentazione dei progetti ospitati nelle residenze regionali per il 2024. Artisti e compagnie avranno l’opportunità di raccontare il proprio processo creativo a una platea qualificata composta da colleghi, funzionari regionali e nazionali e operatori del settore.

Momenti di convivio, come coffee break e una cena di gala, favoriranno le interazioni informali, aprendo la strada a collaborazioni future.

Un confronto tra istituzioni e operatori

La seconda giornata sarà riservata a un tavolo di lavoro, durante il quale i funzionari nazionali e regionali discuteranno del futuro delle residenze artistiche, confrontandosi sulle best practices e sui modelli di sviluppo. Questo dialogo è essenziale per consolidare il ruolo delle residenze come laboratorio di innovazione nel panorama dello spettacolo dal vivo.

Un modello per l’Italia intera

Il Friuli-Venezia Giulia punta a diventare un punto di riferimento nazionale. La buona pratica delle residenze artistiche non si limita a fornire supporto agli artisti locali, ma si propone come esempio per altre regioni italiane. Stimolare nuove collaborazioni tra creativi e operatori significa investire nel futuro culturale del Paese.

L’arte come motore di rinnovamento

Le residenze artistiche, con la loro capacità di unire sperimentazione e visione, dimostrano come l’arte possa essere il motore di un cambiamento profondo. L’evento di Gorizia vuole riaffermare il valore dello spettacolo dal vivo come strumento di innovazione e crescita culturale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook