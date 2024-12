È stata inaugurata la nuova ala C dell’Isis Malignani di Udine, frutto di un imponente intervento di ristrutturazione finanziato dall’Amministrazione regionale. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, che ha evidenziato l’importanza di investire nelle strutture scolastiche per garantire agli studenti ambienti sicuri, funzionali e moderni.

Lavori in due fasi per una scuola all’avanguardia

La ristrutturazione dell’ala C si è articolata in due distinti lotti, per un investimento complessivo di 8,3 milioni di euro. Gli interventi principali hanno riguardato l’adeguamento antisismico dell’edificio e l’efficientamento energetico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità ambientale promossi dalla Regione. L’intervento ha portato alla realizzazione di 30 nuove aule distribuite su tre piani, pronte ad accogliere gli studenti in spazi moderni e sicuri.

Laboratori di chimica all’orizzonte

Un ulteriore passo avanti verso l’innovazione è rappresentato dalla predisposizione di impianti specifici nel piano seminterrato, pensati per i futuri laboratori di chimica. Questi spazi, progettati per rispondere alle esigenze didattiche più avanzate, saranno operativi a partire dall’anno scolastico 2025-26, offrendo agli studenti un’esperienza educativa ancora più completa e tecnologica.

Il contributo della Regione per il completamento

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha sostenuto l’intervento finanziando con oltre 2,5 milioni di euro il secondo e ultimo lotto di lavori. Questa fase ha incluso opere impiantistiche, finiture interne e altre migliorie indispensabili per il completamento del progetto. Cristina Amirante ha sottolineato come tali investimenti rappresentino non solo un impegno verso la sicurezza scolastica, ma anche un contributo concreto verso la sostenibilità ambientale, considerata un pilastro della pianificazione regionale.

Una cerimonia simbolica per il futuro dell’istruzione

Alla cerimonia di inaugurazione, oltre all’assessore Amirante, erano presenti il dirigente scolastico dell’Isis Malignani, Oliviero Barbieri, la direttrice dell’Ente di diritto allo studio di Udine, Ida Valent, e l’assessore comunale Federico Pirone. Nel corso dell’evento, tutti i partecipanti hanno ribadito come questa ristrutturazione sia un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni per il bene della comunità studentesca.

Un modello di edilizia scolastica sostenibile

L’intervento sull’Isis Malignani di Udine rappresenta un modello per i futuri progetti di edilizia scolastica. Sicurezza, sostenibilità ed efficienza energetica sono i cardini di questo progetto, che punta a migliorare la qualità dell’istruzione e a creare ambienti idonei per il percorso formativo degli studenti. Con questa ristrutturazione, il Malignani si conferma un istituto all’avanguardia, capace di rispondere alle sfide del presente e del futuro.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook