Ponte di Cedarchis, lavori verso il completamento entro marzo

Si punta a completare i lavori sul ponte di Cedarchis entro la fine di marzo. Questo è quanto emerso durante un incontro a Arta Terme, alla presenza dell’assessora alle Infrastrutture, Cristina Amirante, del sindaco Andrea Faccin e di rappresentanti di Anas, Edr Udine e PromoturismoFvg. L’intervento è essenziale per risolvere i problemi legati al traffico sul ponte, che negli ultimi mesi ha creato disagi significativi. “Particolare attenzione verrà data alla gestione temporanea del traffico nei fine settimana, soprattutto durante la stagione sciistica”, ha assicurato l’assessora.

Gestione del traffico: movieri fino a primavera

Durante la riunione è stato chiarito che nei giorni feriali la situazione del traffico è sotto controllo. Tuttavia, l’arrivo della stagione invernale, con il relativo aumento del numero di veicoli, ha reso necessaria una gestione speciale. Dal 20 dicembre al 6 gennaio, il traffico sarà regolato quotidianamente dalla presenza di movieri, mentre nei mesi successivi il sistema sarà adottato solo nei fine settimana. Questa soluzione garantirà un transito sicuro e fluido fino al completamento del cantiere, previsto entro fine marzo.

Un piano ambizioso da 62 milioni di euro

L’intervento sul ponte di Cedarchis è parte di un piano complessivo che comprende 15 cantieri per un investimento totale di oltre 62 milioni di euro. Attualmente:

5 cantieri sono stati completati,

sono stati completati, 4 sono in corso ,

, 6 sono in fase di progettazione.

Gli elaborati tecnici per questi ultimi sono in via di completamento e i lavori partiranno a breve.

Sostegno alle imprese locali: un caso complesso

Un altro tema affrontato riguarda le ditte che operano nell’area della centrale a biomasse, fortemente penalizzate dai lavori. Gli operatori stanno subendo gravi perdite economiche a causa dei disagi. Tra le soluzioni valutate, si è discusso di tracciati alternativi, che però rischiano di prolungare i tempi di completamento del cantiere. L’assessora Amirante ha proposto un modello simile a quello attuato per il Passo di Monte Croce Carnico, con un ristoro economico per i mancati introiti.

Salvaguardia della stagione sciistica

L’attenzione al traffico temporaneo è cruciale in vista della partenza della stagione sciistica, uno dei periodi più importanti per il turismo locale. La gestione tramite movieri permetterà di limitare i disagi ai veicoli in transito, garantendo un accesso sicuro alle località montane e sostenendo l’economia del territorio.

