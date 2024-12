Impianti sciistici al via: ecco cosa apre il 7 e 8 dicembre

La stagione sciistica 2024-2025 in Friuli-Venezia Giulia parte ufficialmente nel fine settimana del 7 e 8 dicembre. Grazie al lavoro di PromoTurismoFVG, gli amanti della neve potranno godersi i primi giorni di sport e divertimento in alcuni dei principali comprensori regionali. L’apertura coinvolgerà Piancavallo, Sappada-Forni Avoltri, Ravascletto-Zoncolan e Tarvisio, con tariffe promozionali per chi vorrà inaugurare la stagione.

Preparazione delle piste e innevamento artificiale

Le condizioni meteo recenti, caratterizzate da un abbassamento delle temperature e deboli nevicate, hanno permesso la produzione di neve artificiale. Il personale tecnico è stato impegnato sin da metà novembre nella preparazione delle piste, garantendo così una partenza in sicurezza e con piste di qualità.

Dove si può sciare il 7 e 8 dicembre

Ecco nel dettaglio gli impianti e le piste che saranno operative:

Piancavallo : aperti i tappeti Daini e Genzianella, il campo scuola, le seggiovie Casere e Busa Grande, e il tappeto Busa. Sarà accessibile anche il bob su rotaia .

: aperti i tappeti Daini e Genzianella, il campo scuola, le seggiovie Casere e Busa Grande, e il tappeto Busa. Sarà accessibile anche il . Sappada : operative le seggiovie Pian dei Nidi ed Eiben Col dei Mughi con le relative piste, oltre alla sciovia del Campetto1.

: operative le seggiovie Pian dei Nidi ed Eiben Col dei Mughi con le relative piste, oltre alla sciovia del Campetto1. Ravascletto/Zoncolan : apertura della funifor Monte Zoncolan, seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con diverse piste pronte, tra cui Zoncolan 3 e 4. I tappeti Lausc e Cima Zoncolan saranno attivi nel weekend.

: apertura della funifor Monte Zoncolan, seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar e Giro d’Italia, con diverse piste pronte, tra cui Zoncolan 3 e 4. I tappeti Lausc e Cima Zoncolan saranno attivi nel weekend. Tarvisio: disponibili il tappeto Campo scuola e la seggiovia Duca d’Aosta. Il Fun Park dell’Angelo e il bob su rotaia saranno accessibili sabato e domenica.

Chiusure temporanee e prossime aperture

Gli impianti di Sella Nevea e Forni di Sopra-Sauris rimarranno chiusi per qualche giorno, con aperture programmate a breve. Per tutti gli impianti, l’apertura infrasettimanale sarà limitata: dal 9 al 12 dicembre, molte strutture rimarranno chiuse per riprendere a pieno ritmo dal 13 dicembre.

Tariffe promozionali: sci alla portata di tutti

Per incentivare l’affluenza nei primi giorni della stagione, PromoTurismoFVG ha previsto prezzi ridotti:

Adulti : €21,50

: €21,50 Senior (1950-1960) : €19,50

: €19,50 Junior (2006-2017) e Over 75 : €7

: €7 Baby (fino al 2017): gratuito

Sono inoltre disponibili skipass a ore per una maggiore flessibilità. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito ufficiale di PromoTurismoFVG.

Strumenti utili per gli sciatori

Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni delle piste, orari di apertura e ulteriori novità, è possibile consultare la sezione Infoneve sul sito ufficiale (www.turismofvg.it/montagna/infoneve). Disponibili anche le skimap interattive, con informazioni in tempo reale su piste, webcam e infrastrutture.

Un inizio promettente per la stagione 2024-2025

Nonostante l’apertura parziale, la stagione sciistica in Friuli-Venezia Giulia promette di regalare esperienze memorabili. Con impianti efficienti, tariffe vantaggiose e un panorama mozzafiato, il weekend del 7 e 8 dicembre rappresenta il punto di partenza ideale per vivere la magia dell’inverno.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook