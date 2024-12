Trieste polo di eccellenza nella chirurgia mininvasiva

La città di Trieste si conferma come un centro di eccellenza nazionale nella chirurgia mininvasiva, dimostrando come innovazione e dedizione possano trasformare il panorama sanitario anche in tempi complessi. Durante il Forum internazionale “Chirurgia mininvasiva in Orl“, organizzato dalla Clinica otorinolaringoiatrica locale, l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato i traguardi raggiunti e le prospettive future.

Un approccio che umanizza le cure

La chirurgia mininvasiva non è solo una tecnica avanzata: rappresenta un passo importante verso l’umanizzazione delle cure, permettendo di trattare i pazienti in modo meno invasivo e più efficace. “Questa modalità di cura risponde meglio alla domanda di salute della collettività”, ha dichiarato Riccardi, rimarcando come l’approccio di Trieste costituisca un modello replicabile.

Trieste: un riferimento per il “bionico”

Il Forum ha messo in evidenza il ruolo di Trieste come polo avanzato per lo sviluppo dell’orecchio bionico, una tecnologia che apre nuove frontiere nella cura delle patologie testa-collo. Con più di 70 esperti italiani e stranieri riuniti al Generali Convention Center, la città si è confermata un riferimento internazionale.

Le sfide e le opportunità per i giovani professionisti

Uno dei temi centrali del dibattito è stato il capitale umano. “Elevando la qualità del lavoro e delle prestazioni, possiamo trattenere e valorizzare i talenti sul territorio”, ha affermato Riccardi, lodando il lavoro del direttore della Clinica Orl, Giancarlo Tirelli, e del suo team. Questo approccio non solo migliora il sistema sanitario, ma crea un ambiente che ispira le nuove generazioni.

Un esempio di resilienza sanitaria

Trieste dimostra come sia possibile superare le difficoltà del contesto attuale affrontando con coraggio e innovazione le sfide della sanità. “Grazie alla determinazione e alla capacità di guardare al futuro, abbiamo creato le condizioni per una sanità migliore e più sostenibile”, ha concluso Riccardi.

