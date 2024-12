Una nuova frontiera nella geologia è stata raggiunta grazie a GeologyOracle, la prima intelligenza artificiale specializzata nelle Scienze della Terra. Questo strumento innovativo, sviluppato dal paleontologo friulano Andrea Baucon dell’Università di Genova e dal geologo Carlos Neto de Carvalho del Naturtejo UNESCO Global Geopark, promette di cambiare il modo in cui studiamo il nostro pianeta.

Un’IA pensata per la geologia

Mentre le intelligenze artificiali generative stanno trasformando molti settori, mancava una soluzione specifica per affrontare i complessi problemi geologici. GeologyOracle nasce per colmare questa lacuna. Capace di analizzare rocce, identificare fossili e interpretare paesaggi, si presenta come un assistente scientifico versatile. Andrea Baucon spiega: “Questo strumento consente di interagire con l’IA come se fosse un geologo umano, rispondendo a domande complesse con un linguaggio naturale”.

Una laurea in geologia per l’IA?

Per testare le capacità di GeologyOracle, un comitato internazionale di docenti universitari ha sottoposto il sistema a 152 domande accademiche. Con un’impressionante percentuale di risposte corrette pari al 79,6%, l’intelligenza artificiale ha dimostrato di essere vicina al livello di un laureato. Tuttavia, Baucon avverte: “Nonostante i risultati siano eccellenti, è importante mantenere un approccio critico, perché l’IA può commettere errori”.

Applicazioni scientifiche e quotidiane

GeologyOracle è molto più di un semplice strumento accademico. Grazie alla sua natura multimodale, può accettare input in forma di testo, audio e immagini. Ad esempio, basta caricare una foto di una roccia contenente fossili per ottenere una datazione precisa in milioni di anni. Inoltre, può analizzare i cambiamenti climatici negli ultimi 100 milioni di anni, fornendo nuove ipotesi e interpretazioni sulle dinamiche del nostro pianeta.

Un lancio simbolico

Il lancio ufficiale di GeologyOracle è stato il 14 novembre, data scelta in onore di Charles Lyell, uno dei padri della geologia moderna. Andrea Baucon sottolinea come Lyell abbia ispirato lo sviluppo di questo progetto, che mira a rendere la geologia accessibile a ricercatori, studenti ed educatori.

Un’innovazione per tutti

La piattaforma sarà gratuita e disponibile su geologyoracle.com. Questo strumento rappresenta una risorsa preziosa per diffondere la cultura geologica, rendendola più comprensibile e coinvolgente anche per i non addetti ai lavori, come i geoturisti.

