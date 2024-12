Solidarietà, il sostegno di Coop Alleanza 3.0 al FVG

Coop Alleanza 3.0, una delle cooperative più grandi e radicate in Italia, rinnova il suo impegno verso la comunità del Friuli-Venezia Giulia con una donazione di 20.000 euro. I fondi, destinati al Burlo Garofolo di Trieste e al Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano, sosterranno progetti innovativi nel campo della prevenzione oncologica e della ricerca medica.

La donazione: un gesto di solidarietà collettiva

Grazie alla partecipazione di oltre 132.000 soci, che hanno donato i propri punti spesa trasformandoli in risorse economiche (1 euro ogni 50 punti), Coop Alleanza 3.0 ha raccolto una somma significativa per sostenere due importanti istituti sanitari della regione.

Gli assegni simbolici da 10.000 euro ciascuno sono stati consegnati durante un evento organizzato nel Palazzo della Regione a Trieste, alla presenza del governatore Massimiliano Fedriga e dell’assessore alla Salute Riccardo Riccardi.

A chi sono destinati i fondi?

Burlo Garofolo di Trieste

Il contributo finanzierà un progetto dedicato alla prevenzione dei tumori ginecologici, un tema cruciale per il benessere delle donne e la prevenzione delle malattie croniche. Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano

Qui i fondi saranno investiti nello sviluppo della radiomica, una tecnologia innovativa per migliorare la caratterizzazione dei tumori e perfezionare la prognosi dei pazienti oncologici.

Le dichiarazioni istituzionali

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato come iniziative simili siano fondamentali per sostenere il sistema sanitario regionale, promuovendo prevenzione, ricerca e tecnologie innovative. “Intervenire sugli stili di vita individuali e sulla predizione delle malattie è essenziale per migliorare la qualità della vita e ridurre la cronicità”, ha dichiarato.

Anche l’assessore Riccardo Riccardi ha elogiato il ruolo di Coop Alleanza 3.0 nella diffusione di una cultura della salute pubblica, volta a rendere le cure più accessibili e ottimizzare le risorse disponibili.

L’impegno di Coop Alleanza 3.0

La solidarietà mostrata dalla cooperativa non si limita al Friuli-Venezia Giulia. In tutte le otto regioni in cui opera, Coop Alleanza 3.0 ha raccolto un totale di 138.000 euro per sostenere soggetti impegnati quotidianamente nella lotta contro le malattie oncologiche.

“Questa iniziativa dimostra come il supporto della comunità possa fare la differenza, unendo i soci e i cittadini in una causa comune”, ha dichiarato Luciana Bini, presidente dell’Area sociale vasta Fvg di Coop Alleanza 3.0.

