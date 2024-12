Ciclovia FVG6, l’ex linea ferroviaria Casarsa-Pinzano verso la rinascita

Il piano di sviluppo della ciclovia FVG6 del Tagliamento compie un deciso passo avanti verso la sua realizzazione. Grazie al superamento del contenzioso con la Soprintendenza del Friuli-Venezia Giulia, la Regione ha presentato una nuova proposta progettuale ai sindaci dei Comuni interessati, confermando l’obiettivo di completare il progetto definitivo entro il 2025. Il tracciato della nuova ciclabile si snoderà lungo gli ex binari della linea ferroviaria Casarsa-Pinzano al Tagliamento, attraversando un percorso di circa 27 chilometri.

Il valore storico e culturale dell’ex linea ferroviaria

La nuova ciclovia FVG6 non sarà soltanto una via di comunicazione per cicloturisti e residenti, ma anche un progetto che tiene conto della memoria storica dell’ex linea ferroviaria. La proposta, frutto del dialogo con la Soprintendenza, prevede il recupero di alcuni tratti dei binari e il mantenimento di elementi distintivi, come la tipica recinzione in cemento. L’obiettivo è valorizzare l’eredità del passato, creando un itinerario che coniughi trasporto sostenibile e tutela del patrimonio locale.

Stazioni e caselli in chiave turistica

Un aspetto innovativo del progetto è la volontà di recuperare le stazioni e i caselli ferroviari lungo il tracciato, ad esempio quelli di Spilimbergo e San Giorgio della Richinvelda. Il piano di rilancio mira a trasformare questi edifici, oggi di proprietà del gruppo FS, in strutture di supporto al cicloturismo, come locande, bed & breakfast, officine per biciclette e persino l’inserimento di ciclotreni per tratti ludico-didattici. Un approccio integrato che punta a far crescere l’attrattività del territorio, potenziando l’offerta turistica locale.

Cronoprogramma e investimenti

Secondo l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, il progetto definitivo sarà pronto nel 2025, momento in cui verranno ottenuti i necessari pareri e approvazioni. L’inizio dei lavori è previsto nella seconda metà del 2026, con una suddivisione in lotti e una durata stimata di circa quattro anni. Sul fronte degli investimenti, sono già disponibili 13 milioni di euro, a fronte di un costo complessivo di 18,6 milioni per la realizzazione del tracciato. Le risorse mancanti verranno reperite nel 2025, mentre in una fase successiva si valuteranno gli interventi economici per l’acquisizione e il riuso delle stazioni.

Un’opera strategica per il cicloturismo

La realizzazione della ciclovia FVG6 del Tagliamento lungo l’ex ferrovia Casarsa-Pinzano è un progetto destinato a dare un nuovo impulso alla mobilità sostenibile, al cicloturismo e allo sviluppo locale. Un’infrastruttura che, grazie alla cooperazione tra amministrazioni, enti culturali e privati, promette di integrare valorizzazione storica, promozione turistica e innovazione territoriale, rendendo il Friuli-Venezia Giulia ancora più attrattivo per appassionati di ciclismo e viaggiatori.

