La nuova tessera Unpli 2025 celebra “Io sono FVG” e GO!2025

È stata presentata oggi la tessera Unpli 2025 dedicata a “Io sono Friuli Venezia Giulia” e alla Capitale Europea della Cultura GO!2025. Durante l’incontro, l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini, insieme al presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, ha ricevuto la tessera direttamente dal presidente nazionale dell’Unpli, Antonino La Spina.

Questa collaborazione con l’Unione Nazionale delle Pro Loco si traduce in una grande opportunità per diffondere l’immagine del territorio regionale a livello nazionale e internazionale.

La rete delle Pro Loco: un alleato fondamentale per il turismo

L’assessore Bini ha sottolineato l’importanza della rete delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia per la promozione turistica. Le Pro Loco, con la loro presenza capillare e l’organizzazione di eventi durante tutto l’anno, giocano un ruolo essenziale nel far conoscere le bellezze del territorio e nel mantenere vive le tradizioni locali.

“Le numerose iniziative, realizzate grazie alla sinergia tra le Pro Loco, la Regione e PromoTurismoFVG, sono un importante motore per l’incoming turistico e per valorizzare le nostre meravigliose località”, ha dichiarato Bini.

Un simbolo per oltre 650mila soci dell’Unpli

La tessera Unpli 2025 non sarà solo un mezzo per accedere ai servizi delle Pro Loco, ma diventerà anche un simbolo di identità regionale. Sarà distribuita a oltre 650mila soci dell’Unpli in tutta Italia, amplificando il messaggio di appartenenza e di valorizzazione del Friuli Venezia Giulia.

Durante l’incontro, anche il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga è stato omaggiato con la tessera. Questo gesto rappresenta il riconoscimento ufficiale del valore culturale e promozionale dell’iniziativa.

GO!2025 e “Io sono FVG”: un binomio di cultura e territorio

La scelta di dedicare la tessera Unpli a GO!2025 e al marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia” rafforza l’idea di una regione proiettata verso il futuro, ma con solide radici nel passato. La Capitale Europea della Cultura, che vedrà protagoniste Gorizia e Nova Gorica, sarà una vetrina straordinaria per l’intero territorio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di rilancio culturale e turistico, che punta a far conoscere le peculiarità regionali a un pubblico sempre più ampio.

La tradizione dei presepi e la cultura locale

La presentazione della tessera è avvenuta a margine della rassegna “Presepi FVG, la tradizione che prende forma”, un evento che mette in luce la ricca tradizione natalizia della regione. Anche questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per far conoscere la cultura e le tradizioni del Friuli Venezia Giulia, unendo passato e futuro in un’unica visione.

