Trieste celebra i 70 anni di attività della sarta Erminia Dionis Bernobi

Si è svolta a Trieste una sfilata celebrativa per i 70 anni di attività della rinomata sarta Erminia Dionis Bernobi. Un evento significativo non solo per il mondo dell’artigianato, ma anche per la memoria storica del Friuli-Venezia Giulia. La manifestazione si è tenuta presso la Sala Luttazzi del Magazzino 26, alla presenza di numerosi cittadini e autorità locali.

Una storia di passione e tenacia

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha sottolineato come l’attività di Erminia Dionis Bernobi sia un esempio straordinario di passione e dedizione. La sarta, oltre a dimostrare un’eccellente abilità artigianale, è anche simbolo di una forza interiore che le ha permesso di superare le sfide della vita, come la difficile fuga dall’Istria durante l’avanzata delle forze titine.

“È un vero onore essere qui oggi”, ha dichiarato Roberti, evidenziando come il lavoro della sarta sia stato affiancato da un costante impegno sociale e culturale.

Un esempio di dedizione e memoria storica

Non solo maestra nell’arte del cucito, ma anche testimone della memoria storica: Erminia Dionis Bernobi è la più anziana iscritta di Confartigianato e detiene il titolo di Cavaliere del Lavoro. La sua attività è stata caratterizzata da un’instancabile voglia di raccontare la storia delle terre del confine orientale italiano, comprese le tragedie dell’esodo e delle foibe.

In particolare, Erminia ha sempre ricordato con affetto e dolore la figura di sua cugina, Norma Cossetto, una delle vittime più note delle foibe.

La celebrazione delle sue opere sartoriali

La sfilata ha presentato al pubblico alcune delle più belle creazioni sartoriali realizzate da Erminia in oltre sette decadi di lavoro. L’evento, intitolato “70 anni di attività sartoriale: un’arte tra creatività, socialità, insegnamento”, ha saputo raccontare non solo il mestiere, ma anche l’evoluzione della moda e dell’artigianato femminile nel corso del tempo.

L’assessore alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, ha voluto omaggiare Erminia con una targa celebrativa per il suo impegno professionale e sociale, nonché per l’amore dimostrato verso l’Italia.

Una lezione di vita e di arte

La storia di Erminia Dionis Bernobi è un intreccio tra arte sartoriale e resilienza personale. Attraverso la sua attività, ha saputo unire creatività e memoria, raccontando al mondo la ricchezza del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

La sua testimonianza, racchiusa anche nel libro da lei scritto, rappresenta una voce preziosa per mantenere viva la memoria di una delle pagine più difficili del Novecento italiano.

