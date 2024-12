Investimenti su misura: la Giunta FVG stanzia 30 milioni per il territorio

La Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha annunciato l’introduzione di nuovi emendamenti al bilancio per un valore totale di 30 milioni di euro, destinati a rafforzare le infrastrutture, incrementare la sicurezza, migliorare i servizi pubblici e promuovere la crescita economica. Questi fondi si affiancano a una manovra finanziaria già orientata allo sviluppo e al potenziamento del territorio, tracciando una linea chiara verso un futuro più dinamico, innovativo e inclusivo.

Una visione strategica per lo sviluppo economico e la persona

Nel presentare la manovra in Consiglio regionale, l’assessore alle Finanze Barbara Zilli ha sottolineato come gli interventi riflettano il potenziale del Friuli-Venezia Giulia, una regione dalla posizione strategica, crocevia tra Italia, Europa centrale e Balcani. L’obiettivo dichiarato è disegnare un quadro di misure che esalti il profilo migliore della comunità, garantendo opportunità alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori, e fornendo un contributo concreto a settori chiave come l’industria, la logistica e il turismo.

L’attenzione è rivolta a un modello di sviluppo integrato che, pur nel rispetto dell’autonomia regionale, sappia sfruttare al meglio le nuove risorse, sostenendo e valorizzando lo spirito imprenditoriale che caratterizza il tessuto locale. Le misure, infatti, non riguardano solo l’ambito economico, ma mirano anche a rafforzare la coesione sociale attraverso un rafforzamento dei servizi alla persona, delle politiche abitative agevolate e degli investimenti in formazione.

Infrastrutture e logistica al centro

Tra i principali stanziamenti, risaltano le misure per migliorare le infrastrutture e rendere più efficienti i collegamenti. Fra queste:

8 milioni di euro per potenziare l’agglomerato industriale dell’area giuliana, creando un’infrastruttura locale capace di accogliere attività produttive innovative.

per potenziare l’agglomerato industriale dell’area giuliana, creando un’infrastruttura locale capace di accogliere attività produttive innovative. 2 milioni di euro all’Interporto di Trieste, pensati per uno spazio di stoccaggio merci sensibili, garanzia di una filiera logistica più competitiva e sicura.

Sul fronte turistico-sportivo, spiccano inoltre 1,5 milioni di euro per adeguare la piscina comunale di Cividale del Friuli, un intervento che andrà ad ampliare l’offerta ricreativa e sportiva della zona, con ripercussioni positive in termini di attrattività e qualità della vita.

Sostegno ai Comuni e sicurezza urbana

La Giunta ha voluto dedicare una parte significativa delle risorse al rafforzamento della sicurezza urbana e all’incremento dei fondi per gli enti locali. Tra gli interventi chiave si segnalano:

4 milioni di euro per migliorare le videocamere di sorveglianza e potenziare le sale operative, contribuendo alla prevenzione dei reati e alla tutela della cittadinanza.

per migliorare le e potenziare le sale operative, contribuendo alla prevenzione dei reati e alla tutela della cittadinanza. 3 milioni di euro alle Prefetture per acquisire nuove strumentazioni operative , utili a garantire un presidio efficiente del territorio.

alle Prefetture per acquisire nuove , utili a garantire un presidio efficiente del territorio. Un aumento di 25 milioni di euro del fondo unico comunale, che permetterà agli enti locali di investire in servizi e progetti a beneficio dei residenti.

Sport, cultura e cooperazione transfrontaliera

Non mancano gli interventi dedicati allo sport, alla cultura e alla dimensione internazionale della regione. Tra questi:

170mila euro per promuovere e sviluppare il movimento calcistico regionale , contribuendo a migliorare le strutture e a incentivare la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani.

per promuovere e sviluppare il , contribuendo a migliorare le strutture e a incentivare la pratica sportiva, soprattutto tra i più giovani. 150mila euro per ospitare i Campionati italiani Assoluti di pugilato , un evento che porterà visibilità e prestigio al territorio.

per ospitare i , un evento che porterà visibilità e prestigio al territorio. 80mila euro per l’adeguamento del polisportivo di Pasian di Prato , in vista delle Autumn Nation Series di Rugby, sottolineando la vocazione internazionale della regione nello sport.

per l’adeguamento del polisportivo di , in vista delle Autumn Nation Series di Rugby, sottolineando la vocazione internazionale della regione nello sport. 1,8 milioni di euro per la partecipazione ai progetti Interreg Italia-Slovenia 2021-2027, che favoriscono la cooperazione transfrontaliera nella cultura, nel turismo sostenibile e nelle politiche sociali innovative, rafforzando i legami con i paesi vicini.

Uno sguardo d’insieme: crescita, collaborazione e futuro

L’assessore Zilli ha ribadito che questa manovra è il frutto di una visione complessiva e ambiziosa della Giunta, orientata non solo al breve termine, ma a una prospettiva di medio-lungo periodo. Si auspica un confronto costruttivo con le opposizioni affinché questa iniezione di risorse possa consolidare la posizione del Friuli-Venezia Giulia come modello virtuoso di sviluppo regionale, capace di coniugare investimenti, inclusione sociale e difesa del territorio.

