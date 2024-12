Restauro del Palazzo delle Ferrovie: 70 milioni per il futuro di Trieste

Funzioni miste e servizi per la città

Il progetto prevede la realizzazione di 73 unità abitative, destinate sia all’uso residenziale sia a quello turistico, oltre a spazi commerciali e terziari. L’offerta sarà arricchita da un’ampia zona fitness & spa, dotata di piscina, pensata non solo per gli ospiti dell’hotel, ma anche per il pubblico cittadino, creando un legame tra la struttura e il tessuto urbano di Trieste. L’investimento, che ammonta a circa 70 milioni di euro, includerà un contributo di 1.647.592,87 euro per gli oneri di urbanizzazione e 178mila euro per il costo di costruzione. Questa ingente operazione immobiliare non porterà solo nuova linfa economica, ma anche opportunità professionali, con 120 nuovi posti di lavoro diretti e ulteriori 50 indiretti, a beneficio del territorio.

Un viaggio tra Oriente e Occidente

La ristrutturazione, progettata dall’architetto Luciano Parenti (Studio Parenti, Venezia), con il concept interno a cura dello studio di Interior Design BWM di Vienna, si ispira ai fasti di fine ‘800, quando Trieste era un nodo cruciale di collegamenti internazionali, persino con New York e Shanghai. Il nuovo hotel sarà un vero viaggio tematico, evocando i collegamenti tra Estremo Oriente ed Estremo Occidente, passando per la città giuliana. Ambienti, decorazioni e allestimenti richiameranno l’antica vocazione cosmopolita di Trieste, restituendo agli ospiti l’atmosfera di un tempo in cui la città era porta d’accesso verso mondi lontani e fervidi scambi culturali.

Riscoprire la Galleria delle Carrozze e il vecchio Cinematografo

Un punto di forza del progetto è la riapertura della storica “Galleria delle Carrozze”, un passaggio pedonale coperto che collega Via Roma a Via Filzi. Chiuso da tempo, tornerà a essere un luogo di attraversamento urbano, invitando cittadini e turisti a esplorare i nuovi spazi. Inoltre, sarà riqualificato l’antico Cinematografo, in disuso da decenni, che si trasformerà in una sala polifunzionale a disposizione non solo dell’hotel, ma dell’intera comunità, con la possibilità di ospitare eventi, proiezioni, conferenze e incontri culturali.

Piazza Vittorio Veneto: un nuovo polo di aggregazione

Non meno rilevante è l’attenzione verso la Piazza Vittorio Veneto, che beneficerà di interventi mirati a migliorare accessibilità e fruibilità. Tra le proposte spiccano il recupero in chiave valorizzante della Fontana dei Tritoni, l’introduzione di nuove aree verdi, e l’adozione di soluzioni che favoriscano la sosta e l’interazione sociale. L’obiettivo è restituire alla città uno spazio di aggregazione, un punto d’incontro fra passato e presente, in cui l’architettura storica si coniuga con esigenze moderne.

Dialogo con Comune e Soprintendenza

Il progetto sta crescendo in sinergia con gli uffici comunali e la Soprintendenza, il cui dialogo continuo garantisce il rispetto delle caratteristiche storiche e architettoniche dell’immobile. La cura del dettaglio e l’attenzione alla conservazione del patrimonio, unite a una visione innovativa, segneranno una nuova era per il Palazzo, trasformandolo in un fulcro vitale di turismo, cultura, benessere e vivacità economica.