Violento incendio al cantiere Molinas: intervento dei Vigili del Fuoco

Cervignano del Friuli – Un violento incendio è divampato nelle prime ore di venerdì 13 dicembre nel cantiere navale Molinas, in via Caju a Cervignano del Friuli. Le fiamme sono esplose attorno alle 3:45, all’interno di un capannone destinato alla lavorazione di imbarcazioni in vetroresina, propagandosi rapidamente nonostante l’ora notturna.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei Vigili del Fuoco, giunte dal distaccamento di Cervignano, dalla sede centrale di Udine e, in rinforzo, da Monfalcone. Con il supporto del funzionario di guardia del comando di Udine, gli operatori hanno utilizzato autobotti e autoscala per fronteggiare un rogo che si presentava già in fase avanzata. La priorità è stata contenere le fiamme e accertarsi che non vi fossero persone all’interno.

Le operazioni sul campo

Il personale specializzato ha lavorato per diverse ore, alternando l’azione di spegnimento con momenti di verifica strutturale. Gli addetti hanno utilizzato grandi quantità d’acqua per abbattere le fiamme, coadiuvati dall’elevata potenza delle attrezzature a disposizione. Parallelamente, una squadra ha controllato gli spazi interni per escludere la presenza di persone coinvolte.

Danni e crollo del tetto

Le altissime temperature generate dal rogo hanno causato il collasso del tetto del capannone, compromettendo ulteriormente l’integrità della struttura. Terminata la fase di spegnimento, i Vigili del Fuoco hanno avviato la bonifica delle aree bruciate e la messa in sicurezza, rimuovendo i detriti instabili e verificando che non sussistessero ulteriori rischi di cedimenti.

Le indagini e le conseguenze future

Al momento, non risultano persone ferite. L’origine dell’incendio è ancora in corso di accertamento: si valutano ipotesi accidentali o possibili difetti tecnici, ma l’esatta dinamica verrà chiarita dalle indagini dei tecnici e delle autorità competenti. I danni appaiono ingenti, soprattutto sulle attrezzature e sui materiali di produzione. La comunità locale, intanto, manifesta preoccupazione e solidarietà, mentre la proprietà del cantiere dovrà fare i conti con un’inevitabile sospensione delle attività, in attesa di definire i tempi necessari per la ripresa delle operazioni.

