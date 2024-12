Blitz a Udine: sei arresti per il furto di gioielli a Verona

Durante la notte tra sabato 14 e domenica 15 dicembre, i carabinieri del comando provinciale di Udine, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Legnago e del commissariato di Duino Aurisina, hanno effettuato sei arresti in flagranza di reato per furto aggravato. Gli arrestati, uomini di età compresa tra i 35 e i 45 anni, sono ritenuti responsabili del furto avvenuto presso una gioielleria all’interno di un centro commerciale di Cologna Veneta, in provincia di Verona.

Recupero della refurtiva

Gli individui arrestati sono stati individuati al loro rientro in un alloggio situato nel territorio comunale udinese. Dopo l’arresto, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione che ha portato al recupero dell’intera refurtiva. Secondo quanto comunicato dalle forze dell’ordine, si tratta di numerosi orologi di marche importanti e monili d’oro per un valore complessivo stimato in 30.000 euro.

Il materiale recuperato comprende orologi di alta gamma e gioielli pregiati, che testimoniano la professionalità con cui i ladri hanno operato. Inoltre, i carabinieri hanno sequestrato una somma di oltre 13.000 euro, attrezzatura e arnesi atti allo scasso, nonché due targhe automobilistiche slovene provenienti da un furto commesso nel paese.

Indagini in corso

Attualmente, gli arrestati sono sottoposti a un accurato esame da parte degli investigatori per valutare eventuali loro responsabilità penali in relazione ad altri episodi criminali verificatisi nei mesi passati. Le forze dell’ordine stanno approfondendo i legami tra i sospetti e altre attività illecite nella regione, al fine di comprendere l’ampiezza della loro rete criminale.

Detenzione e procedure giudiziarie

I sei uomini sono stati associati alla casa circondariale di Udine e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli investigatori stanno procedendo con le indagini per raccogliere ulteriori prove e determinare eventuali collegamenti con altri furti e attività criminali. La collaborazione tra le diverse unità dei carabinieri ha permesso di compiere un’operazione efficace, dimostrando l’importanza del lavoro di squadra nelle indagini criminali.

Reazioni delle autorità locali

Le autorità locali hanno accolto con soddisfazione gli arresti, sottolineando l’importanza dell’azione tempestiva dei carabinieri nel contrastare la criminalità nella regione. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e a combattere efficacemente ogni forma di reato, in particolare quelli che coinvolgono il settore commerciale e l’artigianato di alta qualità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook