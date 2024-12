Questa mattina, lunedì 16 dicembre, nel suggestivo Salotto Azzurro del Municipio di Trieste, il sindaco Roberto Dipiazza ha ricevuto il prestigioso premio “Eccellenze Europee”. Il riconoscimento è stato attribuito dalla Commissione di Selezione e sponsorizzato dall’associazione Assotutela, con la motivazione “Per aver portato su luminose strade europee il nome di Trieste”.

Una commissione di alto profilo

Il premio è stato consegnato dalla professoressa Maria Paola Pagnini, Presidente della Commissione di Selezione. A farle compagnia, anche Piero Camber, premiato per il suo costante impegno a favore dei più fragili. La Commissione, composta da esperti professori universitari, ha scelto il Sindaco di Trieste per il suo contributo allo sviluppo della città in una prospettiva europea.

Assotutela e la missione sociale

Assotutela è un’associazione dedicata alla tutela della società civile, con una doppia funzione: da un lato, favorisce l’interscambio e il mutuo soccorso; dall’altro, promuove sviluppo e assistenza per le categorie fragili. Questa realtà ha deciso di estendere il premio “Eccellenze Italiane” oltre i confini nazionali, dando vita al nuovo riconoscimento “Eccellenze Europee”.

Il premio “Eccellenze Europee”

Istituito nel 2024, il premio “Eccellenze Europee” è nato per celebrare chi, con il proprio operato, ha contribuito a costruire un futuro comune europeo. Quest’anno, il riconoscimento è dedicato alla memoria di David Sassoli, già Presidente del Parlamento Europeo, scomparso prematuramente l’11 gennaio 2022.

Tra i premiati di questa edizione ci sono figure di spicco come l’oncologo Paolo Ascierto, i rettori delle università “Tor Vergata” e “Federico II”, rispettivamente Nathan Levialdi Ghiron e Matteo Lorito, e il magistrato Catello Maresca.

Un riconoscimento per il progresso di Trieste

Il premio a Roberto Dipiazza sottolinea come il suo lavoro abbia permesso di rafforzare il prestigio di Trieste a livello internazionale. Sotto la sua guida, la città ha intrapreso percorsi di sviluppo che guardano con fiducia all’Europa. Un riconoscimento, dunque, che celebra non solo il Sindaco, ma l’intera comunità triestina.

Un futuro senza barriere

Come ha dimostrato anche il premiato Piero Camber, l’impegno per una società più equa e inclusiva è centrale nel messaggio di questo premio. La visione europea promossa da queste figure di spicco è quella di un futuro dove le barriere sociali e nazionali sono abbattute, in favore di una cooperazione a largo raggio.

Il premio “Eccellenze Europee” è solo all’inizio del suo cammino, ma rappresenta già un simbolo di unità e progresso che guarda al domani con speranza e determinazione.

