Dopo la rissa di novembre che aveva coinvolto decine di giovani alla stazione, le autorità locali hanno deciso di intensificare le misure di sicurezza. La Prefettura, il Comune e Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) hanno collaborato per trovare soluzioni concrete. Il prefetto Michele Lastella e il sindaco reggente Alberto Parigi hanno chiesto a Rfi di implementare il servizio di videosorveglianza.

Da Roma è arrivato il via libera e a breve saranno installate le nuove telecamere. “Bisognerà solo aspettare i tempi tecnici e amministrativi – ha dichiarato Parigi – quindi le telecamere arriveranno nei prossimi mesi”. Entro la primavera, dunque, le nuove misure dovrebbero entrare in funzione.

Controlli rafforzati e identificazioni massicce

Nel frattempo, sono già stati intensificati i controlli in stazione e sui treni. Solo nelle ultime settimane, sono state identificate 530 persone, di cui ben 306 minorenni. Altri 250 passeggeri sono stati identificati direttamente a bordo dei treni. L’obiettivo è chiaro: garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.

Nuovi agenti in arrivo

Per supportare queste iniziative, sono arrivati in città 14 nuovi agenti di polizia che stanno affrontando il periodo di affiancamento prima di diventare pienamente operativi. Anche la polizia locale si sta rinforzando: sono previste tre nuove assunzioni attraverso lo scorrimento delle graduatorie.

Questi rinforzi saranno cruciali per mantenere l’ordine non solo in stazione, ma in tutta la città, specialmente durante il periodo delle festività natalizie, quando si registra un aumento degli spostamenti e delle attività.

Sanzioni più dure con il nuovo codice della strada

Oltre ai controlli nelle stazioni, la Prefettura è pronta a far rispettare il nuovo codice della strada con un’attenzione particolare all’inasprimento delle sanzioni. I dati ufficiali sull’efficacia di queste misure arriveranno il prossimo mese, ma è già chiaro che saranno implementati controlli intensificati durante le festività.

Un messaggio di sicurezza per la comunità

L’installazione delle telecamere e l’arrivo dei nuovi agenti inviano un messaggio forte alla comunità: la sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta. Prefettura, Comune e Rfi stanno lavorando insieme per garantire che la stazione torni a essere un luogo sicuro e tranquillo per tutti.

Queste misure non rappresentano solo una risposta agli eventi di novembre, ma un investimento a lungo termine per la sicurezza del territorio friulano.

