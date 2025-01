Aria sempre più pulita in FVG

La qualità dell’aria in Friuli-Venezia Giulia si conferma positiva anche per il 2024. Secondo le valutazioni condotte da Arpa Fvg, la maggior parte degli inquinanti normati rientra nei limiti stabiliti dalla legge. Un risultato che, come sottolineato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, conferma la validità delle azioni intraprese dalla Regione per tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.

Le misure del Piano regionale della qualità dell’aria

Il Piano regionale della qualità dell’aria ha portato all’adozione di diverse misure per abbattere l’inquinamento atmosferico in FVG. Tra queste, l’erogazione di 2 milioni di euro per la rottamazione delle vecchie stufe e la loro sostituzione con impianti a minor impatto ambientale. Particolarmente rilevante è stato l’aumento del contributo nelle zone che avevano registrato superamenti delle soglie di benzoapirene nell’anno precedente.

Questi interventi mirano a proteggere la salute dei cittadini e a mantenere stabili i livelli di polveri sottili e altri inquinanti, anche nelle aree più esposte ai venti provenienti dalla Pianura Padana.

I fattori climatici e la collaborazione con le Regioni confinanti

L’assessore Scoccimarro ha evidenziato come cambiamenti climatici e vicinanza con la Pianura Padana possano influire sulla qualità dell’aria del Fvg. Proprio per questo motivo, la Regione ha avviato iniziative di ampia portata, come il memorandum di Trieste e gli Stati generali dello sviluppo sostenibile, volti a promuovere collaborazioni sia tra le diverse istituzioni locali, sia con le Regioni e i Paesi limitrofi.

L’obiettivo è quello di raggiungere i traguardi del Green Deal addirittura con 5 anni di anticipo, a testimonianza dell’impegno del Fvg nel rafforzare la cooperazione transfrontaliera in tema di sostenibilità ambientale.

Prospettive future

Le buone notizie sul fronte della qualità dell’aria non segnano la fine del percorso. Il 2024 rappresenta infatti un punto di partenza per potenziare ulteriormente le politiche verdi e, soprattutto, per consolidare la collaborazione tra le istituzioni. Se si vogliono mantenere standard ambientali elevati, è essenziale proseguire con una strategia condivisa che tenga conto delle peculiarità territoriali e dei fattori che influenzano i livelli di inquinamento.

Con l’aiuto di Arpa Fvg e la spinta della Regione, il Friuli-Venezia Giulia sembra avviato verso un futuro sempre più green, ponendosi come modello virtuoso in tutto il contesto nazionale ed europeo.

