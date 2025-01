Il Friuli-Venezia Giulia ha vissuto un vero e proprio boom di presenze durante le recenti festività natalizie. Stando ai dati diffusi dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, tra il 23 dicembre e il 6 gennaio sono stati registrati 250.597 primi ingressi complessivi nei sei poli sciistici regionali, con un incremento del +34% rispetto allo stesso periodo della passata stagione invernale. Un risultato definito “senza precedenti”, che premia l’impegno della Regione e di PromoTurismoFVG nell’offrire infrastrutture di qualità e politiche tariffarie competitive, consolidate da un rigoroso lavoro di programmazione pluriennale.

I numeri della stagione invernale

Le località sciistiche coinvolte – Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio – hanno accolto non solo sciatori locali, ma anche molti ospiti provenienti da Veneto, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca. A rendere ancora più significativo il dato è la crescita omogenea nelle principali stazioni sciistiche, a cui fa eccezione la sola Sella Nevea. In dettaglio, la crescita più alta è stata rilevata a Piancavallo, che con 49.580 primi ingressi totalizza un +61,3%. Tuttavia, il maggiore afflusso in numeri assoluti si è verificato a Tarvisio, che si piazza in vetta con 85.581 primi ingressi, segnando un +49% rispetto alla scorsa stagione.

Dettagli su singoli poli e provenienze

Passando in rassegna i sei comprensori dal 23 dicembre al 6 gennaio, emergono dati molto interessanti. Forni di Sopra/Sauris ha registrato 14.973 primi ingressi, pari a un aumento del +33,7%. Subito dopo, ecco Piancavallo con 49.580 ingressi (+61,3%), mentre Sappada ha visto passare dai tornelli 25.765 appassionati (+12%). Il Ravascletto/Zoncolan totalizza 64.848 ingressi (+21,9%), confermando la sua popolarità tra gli sciatori. Sella Nevea, invece, con 9.850 primi ingressi, fa segnare un decremento del -14,5%. L’assessore Bini ha sottolineato come, nella giornata del 4 gennaio, si sia toccato il picco con 24.866 sciatori presenti contemporaneamente sulle piste dei sei poli regionali.

Strategie vincenti e politica dei prezzi

Secondo Bini, questi numeri straordinari rappresentano la naturale conseguenza di una politica di prezzi sugli skipass “tra i più competitivi dell’intero arco alpino” e di un’attenzione speciale riservata alle famiglie. In particolare, le promozioni e le agevolazioni dedicate a bambini e ragazzi hanno contribuito ad attirare un numero elevato di visitatori, anche grazie alla possibilità di usufruire di condizioni vantaggiose. A tutto questo si aggiungono le ottime condizioni delle piste, mantenute in stato perfetto dai tecnici di PromoTurismoFVG nonostante la mancanza di precipitazioni nevose in alcune aree. L’alto livello di qualità dell’innevamento artificiale e la costante cura degli impianti hanno permesso di assicurare piste ben preparate e sicure, anche nei giorni di maggiore affluenza.

Prospettive future e allenamenti delle Nazionali

A completare il quadro di successo, l’assessore Bini ricorda il costante apprezzamento da parte delle Nazionali di sci, che hanno scelto di allenarsi in Friuli-Venezia Giulia, in particolare nelle località di Zoncolan e Tarvisio. La prospettiva di ospitare gli atleti azzurri e internazionali anche nel prosieguo della stagione testimonia il prestigio crescente del comparto turistico invernale regionale. Questa intensa attività aiuta a proiettare il Friuli-Venezia Giulia come una destinazione di punta per gli sport invernali, sostenendo l’economia e creando nuove opportunità per il territorio. Con una stagione in corso che promette di consolidare quanto ottenuto finora, non resta che attendere i prossimi risultati per capire se il traguardo dei 250.597 ingressi sarà ulteriormente superato, continuando a portare il Friuli ai vertici dell’offerta turistica sulla neve.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook