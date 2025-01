Villa Ara, inaugurato il nuovo campo a sette per i giovani di Trieste

Un nuovo spazio per lo sport e la comunità: è stato inaugurato ieri a Trieste il nuovo campo a sette in erba sintetica di Villa Ara, un progetto che combina sport, educazione e valori condivisi. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a un contributo di 87mila euro erogato dalla Direzione sport della Regione Friuli-Venezia Giulia, destinato non solo alla costruzione del campo, ma anche alla riqualificazione di spogliatoi, bagni e accessi.

Lo sport come strumento educativo

Durante la cerimonia di inaugurazione, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Inaugurare una struttura sportiva significa offrire un servizio in più alla comunità e ai tanti bambini che frequenteranno questo campo di calcio, dove impareranno a giocare ma soprattutto a rispettare l’avversario”.

Villa Ara non è solo un luogo dove si pratica sport, ma anche un ambiente educativo in cui i giovani possono apprendere valori fondamentali, come il rispetto, la collaborazione e l’amicizia.

Un progetto che guarda al futuro

Il campo è stato pensato per essere non solo un punto di riferimento sportivo, ma anche un luogo inclusivo e accessibile. La riqualificazione comprende infatti rampe di accesso per garantire la fruibilità a tutti, rendendo Villa Ara un simbolo di sport per tutti.

L’assessore Roberti, che ha dichiarato di avere un legame personale con Villa Ara, ha voluto incoraggiare i giovani atleti della Sant’Ignazio Calcio: “Qui avrete la possibilità di condividere la passione per il calcio e costruire amicizie che dureranno nel tempo”.

Un’alleanza tra sport e comunità

All’evento hanno partecipato figure di spicco della comunità locale, tra cui padre Giovanni La Manna, presidente della Sant’Ignazio Calcio e della Caritas di Trieste, e padre Ronny Alessio, guida della provincia euro-mediterranea della Compagnia di Gesù. Entrambi hanno sottolineato l’importanza di questa struttura come punto di incontro per giovani e famiglie, dove il calcio diventa uno strumento per creare legami e rafforzare la comunità.

Un’opportunità per la crescita della città

Con il nuovo campo a sette di Villa Ara, Trieste si arricchisce di una struttura all’avanguardia che mira a promuovere il benessere fisico e sociale. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso una città che valorizza lo sport come pilastro della formazione delle nuove generazioni.

