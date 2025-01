Bando 2025 per promozione turistica in Friuli-Venezia Giulia

Il Friuli-Venezia Giulia si impegna nuovamente a sostegno del turismo e della cultura locale, mettendo a disposizione finanziamenti significativi per progetti e iniziative che promuovano la regione a livello nazionale ed internazionale. Questo è un’opportunità per enti pubblici e privati di ottenere risorse preziose per l’incremento dell’attrattività territoriale.

Il bando

Il bando regionale, previsto annualmente, è stato lanciato con scadenza al 10 gennaio, con possibilità di una seconda chiamata autorizzata dalla giunta regionale. I finanziamenti saranno assegnati rispettando le normative europee, come il regolamento de minimis e le disposizioni del regolamento UE 651/2014.

Criteri di ammissibilità

Per essere ammessi al finanziamento, i progetti devono includere spese post-bando in vari ambiti come la creazione di materiali promozionali, la promozione mediatica, compensi per attività artistiche e culturali, e altre spese operative. Importante è che le spese per il personale non superino il 20% del totale ammissibile.

Procedure di domanda

Le domande per il bando 2025 devono essere presentate esclusivamente online entro il 31 gennaio 2025. La valutazione sarà condotta da un comitato dedicato che esaminerà i progetti basandosi su specifici criteri di merito e conformità alle linee guida.

Impatto atteso

Questi contributi sono vitali per mantenere il Friuli-Venezia Giulia una destinazione di primo piano sul panorama turistico e culturale. Con il sostegno adeguato, le iniziative selezionate potranno non solo incrementare il flusso di visitatori, ma anche creare un impatto economico positivo duraturo per la regione.

Con queste risorse, il Friuli-Venezia Giulia si conferma come una regione all’avanguardia nel sostegno alle iniziative locali, promuovendo un’immagine di vitalità e innovazione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook