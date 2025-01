Criminalità a Monfalcone: una raffica di arresti scuote la comunità

Nelle ultime due settimane, la città di Monfalcone è stata teatro di una raffica di interventi da parte della Questura di Gorizia e dei Carabinieri. Questo intenso periodo operativo ha portato all’iscrizione di sette persone nel registro degli indagati e all’avvio di procedure per altre dieci, tutte ritenute abitualmente dedite a attività delittuose o a condotte socialmente pericolose.

Denunce e indagini: un bilancio preoccupante

Il questore goriziano ha emesso nove avvisi orali rivolti sia a cittadini italiani che stranieri, tra cui cinque minorenni. Questi interventi sono legati a tre episodi di violenza verificatisi nei giorni scorsi, dimostrando la determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità nella città dei cantieri.

Gli episodi di violenza: un dettaglio dei fatti

Il primo episodio ha visto un’aggressione avvenuta in via Sant’Ambrogio, nel pieno centro di Monfalcone, perpetrata da un cittadino italiano. Questo fatto ha portato all’indagine di sei persone che sono rimaste in stato di libertà. Il 20 dicembre, invece, due soggetti sono stati coinvolti in una rapina: uno è stato arrestato, mentre l’altro è stato denunciato in stato di libertà. Infine, il 5 gennaio, al pronto soccorso dell’ospedale bisiaco, si è verificata un’aggressione a un sanitario, con l’arresto immediato dell’uomo responsabile.

Misure restrittive: divieti di accesso a Monfalcone

A seguito delle indagini, i Carabinieri hanno richiesto sette fogli di via con divieto di ritorno nel comune per persone di nazionalità romena, coinvolte in furti e piccoli episodi di criminalità. Tra questi, sei persone non potranno mettere piede a Monfalcone per tre anni, mentre un individuo ha ricevuto un divieto di quattro anni.

Sicurezza e reazione dei cittadini

Questi interventi hanno generato un mix di reazioni nella comunità monfalconese. Da un lato, c’è un senso di sicurezza rinnovato grazie all’azione decisa delle forze dell’ordine. Dall’altro, emergono preoccupazioni riguardo alla presenza di individui estranei e al rischio di recidiva. I cittadini attendono ora con fiducia ulteriori azioni mirate per mantenere la tranquillità nella città.

Verso una Monfalcone più sicura

Il bilancio delle ultime settimane testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare la criminalità a Monfalcone. Con sette indagati già registrati e ulteriori dieci in attesa, la Questura di Gorizia e i Carabinieri dimostrano una strategia efficace per garantire la sicurezza della comunità. Resta da vedere come evolveranno le procedure giudiziarie e quali ulteriori misure saranno adottate per prevenire futuri episodi di violenza nella città dei cantieri.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook