Università di Udine: come funzioneranno le elezioni per il rettore

L’Università degli Studi di Udine ha ufficialmente indetto le elezioni per scegliere il suo nuovo rettore. Il decimo rettore succederà a Roberto Pinton, attualmente in carica fino al 30 settembre. Il nuovo rettore assumerà la guida dell’ateneo a partire dal 1° ottobre.

Date e modalità delle votazioni

Le votazioni si svolgeranno in modalità elettronica, con le prime urne programmate per il 19 marzo. In caso di necessità di un ballottaggio, le date previste sono il 2, 9 e 16 aprile, sempre nella fascia oraria dalle 9 alle 18.

Sistema elettorale

Il processo elettorale prevede che, nella prima convocazione, un candidato debba raggiungere la maggioranza assoluta dei voti esprimibili per essere eletto. Se nessun candidato ottiene questa maggioranza, nella seconda e terza convocazione il quorum si abbassa al 40%, e viene eletto chi riceve il maggior numero di consensi. Qualora non emergesse un vincitore dopo tre tornate, si procederà al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Presentazione delle candidature

Le candidature possono essere presentate dal 17 gennaio al 12 marzo, e successivamente, dopo la prima votazione, entro il 26 marzo. Il processo elettorale è stato indetto tramite un decreto del decano dei professori ordinari, attualmente Enrico Gori, docente di statistica.

Il confronto sui programmi

I candidati avranno l’opportunità di presentare e discutere i propri programmi durante l’assemblea prevista per il 10 marzo alle 16:00, nell’aula “Strassoldo”. Inoltre, i programmi saranno resi disponibili online sul sito ufficiale dell’Ateneo.

Il rettore può essere eletto tra i docenti ordinari in servizio in una università italiana, sia statale che non, o telematiche. I candidati devono avere un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della quiescenza; inoltre, non sono rieleggibili.

Chi può votare

Il voto è riservato a professori ordinari e associati, ricercatori a tempo indeterminato e determinato (in servizio all’Ateneo da almeno tre anni), componenti del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, e componenti del Consiglio degli Studenti. Ogni elettore potrà votare tramite una password assegnata, utilizzando la piattaforma informatica dedicata.

Scrutinio e comunicazione dei risultati

Lo scrutinio avverrà alle 18:30 del giorno di votazione nell’aula “Corner Piscopia” a Palazzo Antonini. I risultati delle votazioni saranno affissi all’Albo dell’Ateneo e pubblicati sul sito web ufficiale dell’Università di Udine.

