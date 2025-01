Trieste ha motivo di orgoglio grazie a Marco Bazzara, recentemente insignito del titolo di Miglior Profumo Naturale dell’Anno ai prestigiosi New Luxury Awards. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 14 gennaio nel Salotto Azzurro Municipale, ha visto la partecipazione di importanti personalità locali e familiari di Marco, sottolineando l’importanza di questo riconoscimento per la comunità friulana.

Il riconoscimento del sindaco Roberto Dipiazza

Durante l’evento, il Sindaco Roberto Dipiazza ha espresso la sua ammirazione per il giovane profumiere triestino. “Mi fa piacere premiare un giovane come te. Sei riuscito a creare un legame tra il mondo del profumo e il mondo del caffè, punta di diamante della nostra città. Complimenti per il risultato raggiunto“, ha dichiarato Dipiazza, sottolineando l’innovazione e la creatività di Marco nel coniugare due passioni cittadine.

La vittoria ai New Luxury Awards

Marco Bazzara ha raggiunto un traguardo significativo vincendo il premio nella categoria più ambita del concorso internazionale New Luxury Awards, organizzato dalla Federazione Francese di Profumeria Naturale. La cerimonia, svoltasi a Parigi il 20 novembre, ha visto la partecipazione di centinaia di profumieri da tutto il mondo, inclusi paesi come Stati Uniti, Taiwan, Cipro, Australia e Francia. Marco è stato l’unico triestino a portare a casa questo prestigioso riconoscimento e il primo italiano a vincere dopo molti anni.

Approccio multisensoriale alla profumeria

La vittoria di Marco Bazzara è stata attribuita al suo approccio multisensoriale alla profumeria. “Fondamentalmente la mia passione è il caffè, pensare a un profumo come una miscela di caffè e viceversa mi permette di esplorare non solo l’aspetto olfattivo, ma anche le potenziali connessioni a livello gustativo, tattile e aromatico“, ha spiegato Bazzara. Questo metodo innovativo ha permesso a Marco di distinguersi, creando fragranze che coinvolgono tutti i sensi e offrendo un’esperienza olfattiva unica.

Italian Perfumery Academy

Oltre alla sua attività di profumiere, Marco Bazzara dirige con successo l’Italian Perfumery Academy, un’istituzione che forma appassionati e professionisti nel campo della profumeria naturale. L’accademia, grazie al suo innovativo programma Perfumery Camp, attrae partecipanti da tutto il mondo, incluso un crescente interesse dal Medio Oriente. Questo percorso formativo offre una visione completa e multidisciplinare della profumeria, contribuendo a formare i nuovi talenti del settore.

Omaggi e ringraziamenti

Durante la cerimonia, a Marco è stato consegnato il sigillo della città e una pergamena che recitava: “Con le più sentite congratulazioni per aver conseguito il premio più prestigioso come Miglior Profumo Naturale dell’anno alla manifestazione New Luxury Awards, organizzata dalla Federazione Francese di Profumeria Naturale, creando un legame tra il profumo e il mondo del caffè punta di diamante della nostra città“. L’evento ha inoltre rappresentato un momento di ringraziamento da parte di Franco Bazzara, padre di Marco e Presidente di Bazzara Espresso, che ha espresso gratitudine al Comune di Trieste per il continuo supporto alle iniziative a favore del mondo del caffè, anticipando l’ottava edizione del Trieste Coffee Express, prevista per il 6 e 7 dicembre 2025.

Con un impegno costante e una visione innovativa, Marco Bazzara continua a lasciare un segno significativo nel panorama internazionale della profumeria naturale, ispirando nuovi talenti e promuovendo la sostenibilità nel settore. Il suo successo è un esempio di come la creatività e la dedizione possano trasformare una passione in un riconoscimento globale, portando prestigio non solo a lui personalmente, ma anche alla vibrante comunità di Trieste.

