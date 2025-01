Nova Gorica e Gorizia: la satira celebra la Capitale Europea della Cultura

Spirito di Vino, il prestigioso concorso internazionale di vignette satiriche, raggiunge un traguardo significativo: 25 anni di storia all’insegna dell’arte e del dialogo tra culture. L’evento, organizzato dal Movimento Turismo del Vino Friuli-Venezia Giulia, guidato da Elda Felluga, culminerà sabato 25 gennaio con la premiazione delle opere vincitrici presso la Mediateca di Gorizia, nel Palazzo del Cinema – Hisa Filma.

Un simbolo di dialogo per Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025

Quest’anno, la 25a edizione del concorso assume un significato speciale: coincide con il riconoscimento di Nova Gorica e Gorizia come Capitale Europea della Cultura 2025. Una celebrazione che unisce territori attraverso il linguaggio universale dell’ironia e dell’arte. La copertina del tradizionale calendario “Spirito di Vino”, diventato negli anni un vero oggetto da collezione, raffigura la Piazza della Transalpina, simbolo di un confine che oggi non divide, ma unisce.

Un viaggio attraverso 9.000 vignette e oltre 300 opere selezionate

Dal 2000 a oggi, il concorso ha raccolto più di 9.000 vignette provenienti da tutto il mondo, affermandosi come punto di riferimento nel panorama dell’arte satirica internazionale. Per questa edizione, una giuria di esperti ha selezionato 30 opere tra le oltre 300 partecipanti. Le vignette finaliste saranno esposte nella mostra inaugurata durante l’evento, offrendo ai visitatori uno spaccato di ironia pungente e riflessione critica su temi attuali.

Una giuria di eccellenze e tre premi per ogni categoria

Il concorso vanta una giuria di prestigio, presieduta dal celebre vignettista Giorgio Forattini come presidente onorario, e composta da figure di spicco come Emilio Giannelli, Valerio Marini, e Gianluigi Colin. Per l’edizione 2025, saranno premiate tre vignette per la categoria over 35 e altre tre per la categoria under 35, insieme alle opere realizzate dai Maestri vignettisti membri della giuria.

Un calendario per celebrare l’arte e la cultura

Le vignette selezionate trovano spazio nel calendario ufficiale del concorso, divenuto un simbolo di creatività e dialogo interculturale. Quest’anno, la copertina celebra il centro del mosaico che unisce Gorizia e Nova Gorica, sottolineando il ruolo del vino come ambasciatore di unione e scoperta.

Il primo Festival mondiale dell’(Eno)Satira

Durante la premiazione, verrà annunciato un nuovo progetto ambizioso: ad aprile, il Movimento Turismo del Vino Fvg inaugurerà il primo Festival mondiale dell’(Eno)Satira. L’evento, parte del programma Gect Go 2025, comprenderà un itinerario transfrontaliero che ospiterà le vignette storiche del concorso in cantine e luoghi suggestivi del territorio, creando un legame unico tra cultura, territorio e tradizione enogastronomica.

“Ancora una volta il vino diventa ambasciatore di terre e persone, capace di unire e ispirare con un linguaggio universale,” ha commentato Elda Felluga, sottolineando l’importanza del concorso per il dialogo culturale.

Con il suo connubio tra arte, vino e satira, Spirito di Vino continua a raccontare il mondo con ironia e profondità, invitando a riflettere e a brindare insieme al futuro.

