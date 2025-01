Record di latte umano raccolto a Pordenone: 70 litri per i neonati

La Neonatologia dell’Ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone ha segnato un traguardo importante: in un anno, sono stati raccolti ben 70 litri di latte umano grazie alla generosità delle mamme pordenonesi e alla dedizione delle operatrici sanitarie. Un risultato straordinario che conferma il ruolo cruciale della Banca del Latte Umano Donato (BLUD) nel garantire nutrimento e supporto ai neonati fragili.

La missione della BLUD: nutrire e proteggere

La Banca del Latte Umano Donato raccoglie il latte dalle mamme che producono una quantità superiore alle esigenze dei loro figli e lo distribuisce ai neonati in condizioni di fragilità. Questo latte, insostituibile dal punto di vista nutrizionale, offre numerosi benefici per la salute, sia nel breve che nel lungo termine, rispetto alle alternative artificiali.

“Un grande risultato – spiegano Silva Alzetta e Antonella Biasutti, responsabili del servizio – ottenuto grazie alla sensibilità delle nostre mamme e alla collaborazione di tutto il team”. Un ringraziamento speciale va anche al consultorio familiare e agli addetti ai trasporti che si occupano del ritiro del latte direttamente dalle abitazioni delle donatrici.

Un impegno iniziato negli anni ’90

La storia della Banca del Latte a Pordenone risale alla metà degli anni ’90, quando il servizio iniziò in forma meno strutturata ma già con un forte impegno verso la sicurezza e la qualità. Negli anni, grazie alla formazione continua e al miglioramento delle attrezzature, il servizio è diventato un punto di riferimento per il Friuli-Venezia Giulia, una delle sole due regioni della zona con centri BLUD, insieme a Udine.

“Stiamo lavorando non solo per la salute pubblica di oggi ma anche per quella di domani”, sottolineano le operatrici. Un messaggio chiaro che ribadisce l’importanza di sostenere iniziative come questa.

Un riconoscimento dall’Unicef

A conferma dell’impegno del reparto, l’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale riceverà il prossimo 23 gennaio la conferma del riconoscimento di “Ospedale Amico dei Bambini per l’Allattamento” da parte dell’Unicef. Un titolo che celebra le buone pratiche adottate dall’ospedale e il suo ruolo nell’incoraggiare e sostenere l’allattamento materno.

Un gesto che fa la differenza

Questo traguardo non sarebbe stato possibile senza la generosità delle mamme donatrici. Ogni litro di latte raccolto rappresenta una possibilità in più per un neonato fragile di crescere e svilupparsi nel modo migliore. Grazie a loro e al lavoro instancabile del personale sanitario, la Neonatologia di Pordenone si conferma un centro di eccellenza.

Il successo della Banca del Latte Umano Donato è un esempio tangibile di come la solidarietà e la professionalità possano unire le forze per costruire un futuro migliore per i più piccoli.

