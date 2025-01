Fino a sabato, un promontorio anticiclonico sull’Europa centro-settentrionale continuerà a favorire l’afflusso di correnti secche da est, regalando tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Da domenica, però, l’avvicinamento di una depressione dal Mediterraneo porterà correnti più umide da sud-est e un progressivo aumento della nuvolosità. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci sabato 18 gennaio e domenica 19 gennaio.

Sabato 18 gennaio: sole e Bora moderata

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale, grazie all’azione delle correnti secche associate all’anticiclone. Su costa e fascia orientale, Bora moderata soffierà con raffiche che, specialmente sul Carso e a Trieste, potranno risultare piuttosto sostenute. Lo zero termico si posizionerà oltre i 2000 m, garantendo temperature ancora miti in quota. In pianura, i valori minimi potranno oscillare tra -2°C e +2°C, mentre le massime raggiungeranno i 12-15°C. Sulla costa, invece, le temperature minime saranno comprese tra 4°C e 7°C e le massime tra 10°C e 12°C.

Domenica 19 gennaio: nuvolosità in aumento

Il cielo diventerà da nuvoloso a variabile fin dalle prime ore del mattino, con la presenza di nubi medio-basse che tenderanno a divenire sempre più consistenti nel corso della giornata. La fascia alpina godrà di condizioni ancora migliori, con minori coperture. Al mattino, sul Carso e a Trieste, spirerà nuovamente Bora moderata, sebbene meno intensa rispetto al giorno precedente. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2000 m, suggerendo temperature meno elevate di sabato ma ancora relativamente miti per la stagione. Le minime in pianura rimarranno tra -1°C e +2°C, mentre le massime si collocheranno tra 10°C e 13°C. Sulla costa, i valori minimi previsti andranno da 4°C a 7°C, mentre le massime non supereranno i 9-11°C.

Consigli per il weekend

Con sabato soleggiato e termicamente mite, sarà il giorno ideale per chi desidera svolgere attività all’aperto o gite fuori porta. La domenica, invece, richiederà più attenzione: le nuvole in arrivo, spinte dalle correnti umide, potrebbero portare a condizioni di cielo coperto e un contesto meno stabile, soprattutto sui settori pianeggianti e costieri.

Tuttavia, senza precipitazioni rilevanti in vista, gli spostamenti e le attività all’aria aperta potranno essere svolti con qualche semplice precauzione, come un abbigliamento leggermente più pesante, data la Bora ancora presente al mattino.

